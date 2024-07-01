南北極氣候變遷衝擊生態 何建宗極地科研保護大自然

南北極是地球上獨特的結構，其氣候變化對環境和生態系統產生重要影響。何建宗教授在香港忠僕事奉中心波阿斯學院講座提到厄爾尼諾現象對全球氣候的影響、極地科研的重要，呼籲對大自然的尊重與愛護。



南北極結構 氣候變化對極地的影響



1993年首次踏足南極展開極地研究的何建宗，在會上詳細講解南北極的結構，他指出由於地球地軸傾斜，南北極的日夜是相反的。北極的夏季氣溫處於零度以下，北極地區以海水為主，所謂的陸地實際上是浮冰。工業國家排放的溫室氣體靠近北極，導致冰塊容易融化。相比之下，南極的冰塊厚度在1500至4000米之間，最冷時可達零下91度，冰塊的壓力之大連破冰船都會受損。中國的雪龍號破冰船設計特殊，能夠前後破冰，向前揼開冰塊，向後將冰塊拉下。



為了加深會眾對氣候變化的理解，何建宗播放了相關短片。他提到人類活動對地球的破壞加速了兩極冰川的融化，導致海平面上升了60米。為了保護地球，一群科學家進入極地建立了科學站進行研究工作，而破冰船則成為了重要的補給工具。1994年，中國第一艘破冰船雪龍號投入服務，2019年，中國第一艘自主建造的極地科學考察破冰船「雪龍2」也投入使用，具備前後破冰功能。



「雪龍2」今年4月來香港，作為訪港活動執委會主席的何建宗還指出，極地科研的範圍包括氣候、海洋學和生態。南北極的溫度差異對地球的四季變化有重要影響。近年來，氣候變化導致天氣特別寒冷，這主要是由於北極橫流的缺口異常瀉出來的冷空氣特別多。此外，去年加拿大的山火毀壞了大量樹林，影響了地球的吸熱量，進一步影響了氣候。



厄爾尼諾現象



另一個影響地球氣候的因素是厄爾尼諾現象。澳洲位於地球的海水中軸，類似一個天秤，右邊是太平洋，左邊是印度洋。當太平洋東岸，尤其是智利附近的海水溫度升高零點幾度時，通常在聖誕節前後，南美的夏天會導致水汽加強蒸發，進而造成太平洋上出現超強低氣壓。這個低氣壓隨後進入菲律賓及南中國海，形成厄爾尼諾現象，又稱聖嬰現象。



厄爾尼諾現象會導致太平洋地區多颱風和低氣壓，而在另一面則出現高氣壓和乾旱現象。因此，每當颱風在某個地區活躍時，另一邊可能會發生山火。



海平面上升與全球氣候異常



世界氣象組織（WMO）發布報告指出，近年來全球氣候呈現極端異常趨勢。2023年創下了歷史新高，全球溫度記錄被刷新，氣溫比工業化前時期顯著高出1.3℃。自2001年以來的16年中，每年的溫度至少比1961-1990年基準期的長期平均值高出0.4℃。



海冰處於異常低位，2015-2016年發生的強厄爾尼諾事件進一步導致2016年溫度上升。海平面上升和海洋熱量均勢頭不減，全球海平面上升得非常強勁，2016年初的數值達到創記錄的新高。



全球海冰面積比，以11月為例，平均水準小了400多萬平方公里，異常程度前所未有。厄爾尼諾之後，2023年的天氣氣候條件仍為極端性質，La Niña現象正在形成，預示着未來氣候將繼續面臨極端挑戰。



北極光的壯麗 信望愛保護大自然



何建宗進一步解釋了北極光的形成，他指出北極光來自磁層和太陽風的帶電高能粒子，這些粒子被地磁場導引進入地球大氣層，並與高層大氣（熱層）的原子碰撞，從而產生發光現象。他強調，大自然是一首美麗動人的交響曲，旨在榮耀造物主和促進萬物共存共榮，這是一幅何等壯麗的景象。



何建宗表示，對大自然要有一個信念，相信上帝愛護大自然如同愛我們一樣。他強調，最重要的是愛。他說：「如果不愛大自然就不用保護了，如果不愛我們的子孫就不用愛大自然，最重要的是愛惜自己的生命。」



他引用聖經中的話：「如今常存的有信，有望，有愛，這三樣，其中最大的是愛。」（哥林多前書13:13）何建宗總結道，如果沒有耶穌基督降世為人，我們一切的信仰和盼望都沒有意義了。



香港忠僕事奉中心波阿斯學院5月30日舉辦環保宣教講座，主題：極地科研與神的創造，講員：何建宗教授（波阿斯學院院長、香港極地研究中心創辦人、歐洲自然科學院外籍院士）。

