林以諾7月棟篤笑音樂會「估你唔到！」





林以諾牧師7月14日舉辦棟篤笑「估你唔到」叱吒風雲音樂會，首度與中國香港青年交響樂團合作，假座香港文化中心音樂廳。



在宣傳視頻，林以諾從世界大局如多場戰爭、邊緣政治、新冠疫情，以至香港的源頭減廢現象，都令人「估你唔到」。



他指俄烏戰爭、以巴衝突持續，戰役原本是不值得笑的事，但是這些人的態度令人覺得好笑、兒戲。再者，整個世界自從新冠病毒之後太多事情「估你唔到」，疫情期間大家雲端上網，生活消費思維全都改變，又是估你唔到。



至於環保，環保人士預測如果不減排碳，2050年海洋珊瑚礁可能會死，影響整個海洋生態甚至地球。



林以諾在視頻質疑笑說：「更加估你唔到是香港源頭減廢要廢掉了用家，是否要少買東西回歸大自然，好像新加坡、馬來西亞，每人兩至四件衣服度過全年生活，才能變得環保？」



他又指出，連做生意都難於預算而不做，「未來經濟走勢特別沒有了以前全球化雙贏的局面，現在是邊緣政治，回復到我贏你輸的局面，否則生存不到，在不得互惠互利之下極度自私。」有何出路？



林以諾表示，今次佈道會圍繞「估你唔到」這個主題去發揮，呼籲大家帶朋友來參加，特別是未信的人，「或許想帶的人帶不到，以為帶不到的人反而來到，真是估你唔到！」

