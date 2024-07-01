「男人是勇士」運動台灣掀起屬靈新浪潮

男士復興之路：加入「男人是勇士」運動。這項運動伸延至台灣，旨在幫助男人在生命中取得成功，戰勝日常的挑戰，現已在63個國家、24種語言影響6萬多人的生命，為男士提供實用的查經課程。



培訓男人成為主的軍隊



「男人是勇士」（ Every Man A Warrior ）誓師大會於6月22日上午在台南晶英飯店舉行，課程創辦人隆尼·貝加（Lonnie Berger）在典禮祝福和激勵學員。他鼓勵學員認識自己都是神偉大計劃的一部分、是復興的火把，被帶到基督面前，應該愛妻子、訓練孩子、與神同行，並帶領其他人成為門徒。



貝加強調，這不僅僅是一個畢業典禮，更是一個差派的大會。他呼籲願意接受主差派的人，成為主的軍隊，到世界各地去，使萬民成為主的門徒。



呼籲男人：別忘記生命的屬靈事工



台灣去年4月15日舉行第一次聚會並頒發獎項和證書，iM行動教會主任牧師松慕強分享，這個新運動是需要男人站在對的位置。



到場嘉賓恩寵靈糧堂劉緯茂牧師、莫兆鴻董事長、台南活水教會陳榮敏牧師分別發言，認為恢復跟上帝的關係與神建立更深的關係，生命被完全改變之後出去傳福音到世界各地，讓不認識的人在這一輩子當中可以彼此陪伴走天路。



嘉賓呼籲大家一同來到神的面前，別忘記自己的生命在屬靈事工上傳福音，耶穌將這大使命交給門徒，特別是男人要門訓、要更多男人在教會被興起。



「男人是勇士」63個國家、24種語言、影響6萬人生命



「男人是勇士」是一門旨在幫助男人在生命中取得成功並戰勝日常爭戰的門徒訓練聖經課程。自1988年課程作者隆尼·貝加（Lonnie Berger）開始禱告並創建這門課程以來，已經在63個國家、以24種語言影響了6萬多人的生命。



貝加發現，許多男人在工作、財務、婚姻、子女教育甚至色情沉迷等方面面臨挑戰，而這些問題在傳統的查經課程中往往被忽略。因此，他祈求上帝賜予一個全新的、務實的查經課程，能夠真正幫助弟兄們在生命中得勝。



經過20多年的努力，這門課程在貝加的生命中逐漸成形，並開始發揮驚人的影響力。2009年，該課程在美國20多個州、500多男人中試用。2011年，「男人是勇士」課程正式發佈，並於2017年加入環球廣播電臺，在世界範圍內大力推廣。2019年，中文版本開始在中國大陸、台灣地區和美國華人推廣。2020年，楊為倫長老將「男人是勇士」復興運動帶進台灣。



到目前為止，「男人是勇士」課程已經影響了63個國家、24種語言、6萬多人的生命。小組的理想規模為4-7人，每週至少聚會90分鐘，包括30分鐘的經文背誦和與神獨處的靈修分享，這被認為是改變生命的關鍵。課程專注於每週完成一課，避免閒聊，並遵循領袖指南以學習技能。此外，課程強調屬靈的倍增，鼓勵男人們在第一年學習後，第二年帶領自己的小組。



「男人是勇士」課程的成功要素包括定期聚會、專注課程、遵循領袖指南、屬靈倍增、為事工禱告，以及觀看相關資源和領袖訓練視頻。這些要素共同幫助男人們在屬靈成長的道路上取得成功。

