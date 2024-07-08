香港教會面臨挑戰：學者促教會抵抗誘惑連結上帝

過去十年香港教會經歷不少困難，崇拜人數減少、對社會影響力逐步縮減、人們對宗教信仰興趣漸減。福樂神學院榮休院長拉伯頓博士（Dr. Mark Labberton）出席中國神學研究院講座，強調教會需抗拒誘惑，連結上帝的本質，愛人如己超越自身利益，甚至愛敵人。



教會的使命照耀社區



拉伯頓以兩個教堂的例子講述了教會的使命。首先是中國南京神學院，他比喻神學畢業生如同教堂內照耀的小燈，提醒人們即使大燈熄滅，仍有小燈繼續閃耀。這象徵著基督是永恆的光，與信徒同在。



另一個例子是他曾服侍的加州柏克萊教會（First Presbyterian Church of Berkeley），在面對拆卸的舊教堂時，選擇了建造透明玻璃幕牆，讓外界看到崇拜的過程，十字架建在教堂外，象徵著教會成為社區的見證。



教會連結上帝的本質



他強調美國教會在現今世界中的重要性，需要成為神在耶穌基督裡愛的具體見證。尤其在屬靈混亂、受苦、痛苦、貧窮和不公正的環境中，教會應該呈現出可信的福音，建立純潔的社區，體現彼此相愛的主題。



他也提到約翰福音描述耶穌和世界的關係：「太初有道，道與神同在」，但世界卻不認識祂，甚至在自己的地方也沒有被接待。然而，教會的存在是基於上帝的應許，連結到上帝本身的本質。



作為上帝所創造的人，我們有責任讓他人看見基督。上帝是教會的主角，我們則是教會的一部分，上帝超越教派和地域，顯示祂的真理、善良和憐憫。上帝選擇有限和墮落的人類作為祂的代理人，以賽亞書58章卻指出，先知譴責人假裝敬拜上帝，實際上卻在追求自己的利益和目的，並以自己的名義來崇拜神。



教會抗拒誘惑 愛人如己超越自身利益



拉伯頓認為，教會的誘惑是模仿帝國，而不是效法耶穌基督的犧牲和自我奉獻。他指出在21世紀，美國教會在過去25年與福音無關，卻以福音的名義進行各種行動，這導致人們對教會的真正意義感到困惑，無法經得起時間的考驗，也沒有實踐出教會應有的祝福和榮耀。



他反問，教會是上帝的教會，還是那些自稱基督徒身份的人所組成，生活方式與基督教福音不符，只是文化的反應？他強調教會應該不僅僅是人類慾望的反應，而要確保結構和表達是否與上帝的意志相符，反映祂的形象，這樣當有人遇見教會的成員時就能看到上帝的存在。



拉伯頓重申，教會堅信以神的名義彼此相愛是至關重要的，「如果我們能全心全意地愛上帝，愛祂所愛的靈魂，並像愛自己一樣愛我們的鄰居，就會導致權力重新排序，改變我們的愛的方式，超越自身的利益，去愛鄰居、陌生人，甚至敵人。」

