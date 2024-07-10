世界人口日：全球突破80億 宗教大洗牌

2024年全球人口持續增長，預期將達到81.19億，生育率和國際移民是人口增長的主要影響因素。宗教方面，2050年穆斯林將超越基督教成為世界第一大宗教。



7月11日世界人口日，聯合國統計2024全球總人口為81.19億，突破2022年80億大關，中國（14億）和印度（14億）仍然是世界上人口最多的兩個國家；世界人口預計到2030年將達到85億，2050年將進一步增加到97億，2100年將達到104億；預期壽命，男性71歲、女性76歲。



宗教方面，2050年穆斯林超基督教成為世界第一大宗教，到了2100年穆斯林人口達39億、基督教徒37億。要是基督教每5萬人差派1位宣教士，至少需要7萬位宣教士。



近年來，穆斯林社群經歷了一波嬰兒潮，導致其寶寶出生數量明顯超越了其他宗教信仰的家庭。穆斯林人口相對年輕且生育率較高，這使得穆斯林社群的自然增加速度較快。與此形成對比的是，歐洲基督徒面臨著人口老化問題，死亡率遠高於出生率，導致人口自然減少的情況出現。這些人口結構的變化對全球人口成長和宗教人口比例產生了深遠影響。



影響人口成長的因素主要包括生育率和國際移民。生育率方面，全球生育率預計將從2021年的2.3下降到2050年的2.1，這將對未來人口成長產生重大影響。國際移民雖然在人口變化中比例較小，但在某些國家和地區，移民對人口規模的影響顯著，特別是在經濟移民和難民潮方面。



聯合國人口基金會（UNFPA）2024年《世界人口狀況》報告主題為「交織的生活，希望之線：結束性健康和生殖健康及權利方面的不平等」，強調種族主義、性別歧視和性別歧視的持續影響。



然而，數據以外看到的是，貧窮、屬於族裔、種族和原住民少數群體，或陷入衝突環境的婦女和女孩更有可能因無法獲得及時的醫療保健而死亡。



報告呼籲全球採取行動，拆除阻礙數百萬人充分實現權利和潛力的不公正和歧視性結構。

