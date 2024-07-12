安倍遇刺兩周年：組織要求政府保護兒童免受宗教侵害

日本第二代宗教領袖組成的「宗教第二代問題網絡」藉著前首相安倍晉三遇刺兩周年，發表聲明促請政府採取預防措施，保護兒童在宗教團體主導下，免遭受身體、心理及性虐待。



「宗教第二代問題網絡」（下稱組織）於安倍遇害兩周年（7月8日）發表聲明，指出事件揭露前統一教會問題和第二代宗教領袖問題。厚生勞動省（現為兒童家庭廳）其後採取的措施主要集中在防止捐贈造成的損害，或僅限於利用現有法律和措施。



然而仍有許多兒童在宗教團體的主導下遭受身體虐待、心理虐待、性虐待、忽視，甚至經濟和肉體剝削的問題。這些問題對兒童的權利和生活產生了不可逆轉的負面影響，目前還遠未得到根本解決。



根據兒童家庭機構的報告，大量兒童因父母宗教信仰等原因受到虐待，諮詢中心正在為這些兒童提供臨時保護。學校和醫療機構的調查也發現了多起兒童權利受侵犯的情況，如強迫兒童從事宗教傳教活動、日常生活和學校生活受到限制，甚至有兒童因宗教信仰拒絕醫療治療而死亡。



報告又指第二代宗教問題並不是一個已經解決的過去的問題，而是許多兒童和青少年的嚴重且持續的侵犯人權行為。



因此，組織提出為第二代宗教人士提供支持的措施，包括宣傳包含「宗教」一詞的諮商服務、為有社會關懷經驗的人士提供支持，並且促請政府應立即審查其所進行的調查所建議的措施。除了為宗教二代人士提供支持外，還必須從預防宗教二代問題的角度，制定法律和制度，使我們能夠處理損害兒童福利的宗教團體。政府應及時與相關各方就立法等議題展開討論。



近期，有關宗二代宗教議題的通報數量明顯減少，不可否認的是，隨著公眾興趣的減弱，政府對該議題的回應也陷入停滯。即使政府採取措施處理前統一教會，多年來仍堅稱民法不屬於宗教團體法要求解散令所需的「違反法律法規」，這是很難理解的，這導致了損害的蔓延。



最後，組織強烈敦促政府立即採取切實有效的扶持和預防措施，從根本上解決第二代宗教問題。

