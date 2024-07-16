女人要順服丈夫，這意味着什麼？

22 你們作妻子的，當順服自己的丈夫，如同順服主。 23 因爲丈夫是妻子的頭，如同基督是教會的頭；他又是教會全體的救主。 24 教會怎樣順服基督，妻子也要怎樣凡事順服丈夫。 25 你們作丈夫的，要愛你們的妻子，正如基督愛教會，爲教會捨己。 26 要用水藉着道把教會洗淨，成爲聖潔， 27 可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無玷污、皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的。 28 丈夫也當照樣愛妻子，如同愛自己的身子；愛妻子便是愛自己了。 29 從來沒有人恨噁自己的身子，總是保養顧惜，正像基督待教會一樣， 30 因我們是他身上的肢體[A] 。 31 爲這個緣故，人要離開父母，與妻子連合，二人成爲一體。 32 這是極大的奧秘，但我是指着基督和教會説的。 33 然而，你們各人都當愛妻子，如同愛自己一樣。妻子也當敬重她的丈夫。 --以弗所書5:22-33



權威與神的設計



在保羅教導家庭的三個部分中（以弗所書 5:22-33；6:1-4；6:5-9），他首先提到了那些處於權威之下的人（妻子、孩子和奴隸），然後才提到那些處於權威地位的人（丈夫、父母和主人）。保羅命令妻子要順服丈夫。"自己的"這幾個字表明保羅針對的是"妻子"而不是一般的"女人"。



這些詞也表明，妻子不應當順服每個男人，而是特定地順服自己的丈夫。動詞的中間語態（從以弗所書 5:21 延續）強調了順服的自願性質。換句話説，保羅説妻子應該自願地順服丈夫，但他從未説過丈夫應該強迫妻子順服，因爲他們不應該這樣做。接下來，保羅提供了一個比較（"如同順服主"），這爲女性順服丈夫提供了動機。當一個女人自願順服她的丈夫時，她同時也在順服主。



保羅接着解釋了爲什麼妻子應該順服丈夫。他説，"因爲丈夫是妻子的頭"（以弗所書5:23）。妻子應順服丈夫，因爲神已將丈夫置於對妻子有權柄的角色。"頭"在這裡顯然代表"權威"而不是"源頭"（以弗所書1:22；4:15）。注意，保羅並沒有將他的論點建立在文化或社會規範之上。他是基於神賦予丈夫的領導角色（哥林多前書11:3-12；提摩太前書2:11-13）。順服並不意味着固有的劣勢。基督與父神在地位上是平等的，但他自願順服父神的旨意（哥林多前書15:28）。同樣，女人在價值和尊嚴上與男人平等，因爲兩者都是按神的形象造的。但是，根據神的設計，男人和女人在婚姻關繫中承擔不同的角色。保羅再次作出比較："如同基督是教會的頭。"基督是教會的頭，這與丈夫是妻子的頭類似。保羅進一步澄清教會是基督的"身體"，這是在以弗所書中早先使用的比喻（以弗所書1:23；2:16；4:4, 12, 16）。基督與教會的關繫就像"其救主"，因爲他爲自己救贖了教會。



以弗所書5:24通過顛倒順序重申了之前的勸誡："教會怎樣順服基督，妻子也要怎樣凡事順服丈夫。"正如教會自願順服基督，妻子也應該自由且自願地順服丈夫。"凡事"這個介詞短語不應被絶對理解，因爲妻子不應在罪噁、有害或違背神命令的事情上順服丈夫（使徒行傳5:29）。然而，這些話並沒有以丈夫對妻子的愛爲條件。儘管可能有例外，這段經文的重點是妻子自願順服丈夫的領導（即使她的丈夫是個不信者）。



自我犧牲的愛



在命令妻子順服丈夫之後，保羅將注意力轉向丈夫，命令他們愛自己的妻子。基於其他聖經文本，保羅敦促丈夫愛他們的妻子，而不是統治或壓製妻子，這有些出人意料。在聖經外的猶太文學中，很少有丈夫被勸告要愛他們的妻子，希臘羅馬家庭法規中從未用動詞"愛"（agapaō）來描述丈夫的職責。這裡的命令是要效法基督的愛。這個勸告被重複了幾次，顯示了其重要性（以弗所書5:28, 33；歌羅西書3:19）。



丈夫應該愛妻子的方式被比作"基督愛教會"（以弗所書5:25）。基督對他的新娘（教會）的愛成爲丈夫愛其妻子的標準。具體來説，基督的愛最清楚地表現在他"爲她捨己"。他的愛是自髮的和自我犧牲的。然而，這個平行不應被過分強調。丈夫應該像基督那樣具有自我犧牲的愛，但他並不替代她而死，也不聖化或潔淨她。然而，他應該願意爲保護和照顧他的妻子而犧牲一切。



以弗所書5:26-27介紹了三個目的從句，指出了基督爲教會自我犧牲之愛的目標。首先，基督爲教會捨己"要用水藉着道把教會洗淨，成爲聖潔"（以弗所書5:26）。"使她成聖"意思是使其聖潔或分別爲聖，這個概唸來源於舊約中將某物或某人分別爲聖歸給神的做法（利未記8:11-12；11:44；16:16-19）。基督是如何使他的新娘成聖的呢？他"用水藉着道把她洗淨"。也就是説，教會通過福音的潔淨能力得以成聖和潔淨。大多數評論者認爲"用水洗"指的是洗禮，這是聖經中最感人的潔淨形式，其中基督爲自己潔淨了一群人（哥林多前書6:11；提多書3:5）。這裡的語言可能還藉用了以西結書16:8-14中新娘沐浴的意象。具體來説，保羅冩道，教會通過"道"（rhēma）得到潔淨，這很可能指的是福音（以弗所書6:17；羅馬書10:8, 17；希伯來書6:5；彼得前書1:25）。



其次，基督使教會成聖，"好獻給自己，作榮耀的教會"（以弗所書5:27）。"獻上"的概唸很可能暗指猶太習俗中獻上新娘，這裡應用於基督在他第二次降臨時獻上教會（參見哥林多後書11:2，保羅將教會作爲純潔的童貞女獻給基督）。在時間的儘頭，當基督以榮耀獻上教會時，她將"沒有玷污、皺紋等類的病"（以弗所書5:27）。"玷污"或"皺紋"的缺乏表明了年輕新娘的外在完美和美麗，沒有任何身體上的缺陷。然而，這些術語在這裡是精神上的，代表教會的道德純潔和卓越。最後一個目的從句放大了之前的否定陳述，並澄清基督將使教會無任何瑕疵地獻上"使她成爲聖潔、沒有瑕疵"。保羅早先提醒他的讀者，神在創立世界之前揀選了他們，使他們成爲"聖潔、沒有瑕疵"（以弗所書1:4）。



按神的旨意去愛



保羅第二次勸告丈夫要愛他們的妻子。引言短語"也當照樣"（以弗所書5:28）將這一陳述與之前的經文（以弗所書5:25-27）聯繫起來：正如"基督愛教會，"同樣地，"丈夫也應當愛他們的妻子。"動詞"愛"的重複強調了這段經文的重要性（以弗所書5:25, 28, 33）。



保羅加入了第二個比較，指出丈夫應當"愛妻子如同愛自己的身體。"有些人認爲這一説法出人意料（因爲文本從基督的愛轉向自愛）或過於貶低（因爲它使妻子屈從於丈夫的自私）。然而，保羅提供了一個在婚姻關繫中愛的實際和具體例子。正如一個男人自然會愛護、養育和保護自己，同樣他也應該愛護、養育和保護他的妻子。此外，最極緻的自愛例子剛剛在基督身上展示出來，他愛自己的身體（教會）到捨命的地步（以弗所書5:25）。



以弗所書5:28中的最後一句話（"愛妻子便是愛自己了"）對前一句話（"愛自己的身體"）進行了補充解釋。這表明保羅的重點不僅僅是討論一個人對自己身體的愛，而是強調丈夫愛妻子是多麼自然。可能保羅是在應用第二條偉大的誡命："要愛鄰捨如同愛自己"（利未記19:18）。既然妻子可以被視爲丈夫最親密的"鄰捨"，這段經文特別適用於婚姻關繫。此外，因爲丈夫和妻子成爲"一體"（以弗所書5:31），當丈夫愛妻子時，他也在愛自己。



爲了避免誤解，保羅進一步澄清了他關於丈夫自愛的評論。他冩道："從來沒有人恨噁自己的身子，總是保養顧惜"（以弗所書5:29）。儘管保羅有時使用"肉體"（sarx）一詞帶有負麵含義，這裡它隻是指人的身體。此外，在這個上下文中，"肉體"和"身體"（sōma）可以互換使用（參見哥林多前書6:16），這裡使用"肉體"是爲引用以弗所書5:31中的創世記2:24做鋪墊。

儘管可能有例外情況，一般來説，人們不會恨自己。相反，普通人自然會照顧自己，這通過他"保養"（餵養）和"顧惜"（照料）自己的身體得到証實。因此，丈夫應該關注妻子的需要。保羅再次用基督和教會的關繫作比較（"正如基督待教會一樣"）。正如基督滋養和照顧教會，丈夫也應自然地滋養和照顧妻子。接着保羅解釋了爲什麼基督如此慈愛地滋養和照顧他的百姓："因爲我們是他身上的肢體"（以弗所書5:30）。類似地，丈夫應當像愛自己的身體一樣愛護妻子。因此，信徒與基督的聯合類似於丈夫和妻子的一體聯合。



在以弗所書5:31中，保羅引用了創世記2:24，這是"舊約中關於神的婚姻計劃的最根本陳述"（注1）。這一引用難以解釋的不是內容，而是它與保羅剛剛所説的話的連接方式。如果它與丈夫和妻子的關繫有關，保羅是在説："丈夫應愛他的妻子，因爲他們是一體的，正如神從一開始所設定的那樣。"然而，最直接的上下文（以弗所書5:30，"因爲我們是他身上的肢體"）指的是基督和教會，而不是丈夫/妻子的關繫。引用的目的是圍繞引文的最後一句話（"二人成爲一體"）。雖然這句話適用於基督和教會的關繫以及丈夫和妻子的關繫，但前者是保羅的主要關注點；在以弗所書5:32中，他明確表示他意圖將這句話指向基督和教會。



保羅不僅僅是在談論丈夫和妻子的關繫，這在以弗所書5:32中顯而易見："這是極大的奧秘，但我是指基督和教會説的。"保羅稱基督和教會的關繫爲"奧秘"，在保羅的用法中，這指的是神的計劃，曾經隱藏但現在在耶穌裡顯明（以弗所書1:9；3:3-4, 9；6:19；羅馬書16:25）。其次，保羅稱這個奧秘爲"極大的"（megas），強調了這個奧秘的重要性或意義。第三，保羅明確指出這個奧秘是指"基督和教會"。正如第一個亞當與他的妻子結合並成爲一體，同樣，最後的亞當也與他的新娘結合，使他們與他成爲一體。注意，保羅的論點引用了基督與教會的關繫作爲人類婚姻關繫的模闆，而不是相反。這個奧秘不僅僅是基督與教會的關繫，而更具體地説是"人類婚姻與基督和他的百姓之間神聖婚姻的互動......基督徒的婚姻......在微觀上再現了新郎與新娘之間共享的美麗"（注2）。神創造了人類婚姻，使他的百姓能夠理解基督與教會之間的關繫。



無条件的愛



保羅現在回到他最初的丈夫/妻子關繫的主題（由"然而"一詞標誌）並提供一個總結性的概述。這一次，他首先提到丈夫（"你們各人都當愛妻子如同愛自己"），使他的勸告非常個人化（"各人"）。如此強烈的個人關注表明保羅期望每個丈夫（和妻子）都個人地接受這些神聖標準。本質上，保羅在宣告，沒有人可以逃避儘心儘力地履行這些命令。丈夫愛妻子如同愛自己與保羅早先的勸告相似（以弗所書5:25, 28）。然而，給妻子的勸告略有不同。之前，妻子們被勸告要順服丈夫，這裡她們被勸告要尊敬丈夫（"妻子也當敬重她的丈夫"）。動詞"敬重"（phobeomai）在新約中通常譯爲"害怕"。在這個上下文中，意思不是恐懼，而是基於丈夫神賜權柄位置的敬重。此外，這些命令沒有附加條件。丈夫應愛妻子，無論她是否自願順服他的領導。同樣，妻子應順服和尊敬丈夫，無論他是否像基督愛教會那樣愛她。



注1： Peter T. O'Brien, The Letter to the Ephesians, PNTC (Grand Rapids, MI: Eerdmans; Leicester: Apollos, 1999), 429.

注2：Ibid., 433-434.



注：本文經Crossway許可授權翻譯髮表，原文按此。



關於作者：本傑明·L·默克爾 (Benjamin L. Merkle )（美南浸信會神學院博士）是 M​​O 歐文斯博士 (Dr. MO Owens Jr.) 新約研究繫主任，東南浸信會神學院新約和希臘語教授，也是 ESV 釋經評論的撰稿人。 关于作者：本杰明·L·默克尔 (Benjamin L. Merkle )（美南浸信会神学院博士）是 M​​O 欧文斯博士 (Dr. MO Owens Jr.) 新约研究系主任，东南浸信会神学院新约和希腊语教授，也是 ESV 释经评论的撰稿人。

