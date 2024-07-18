香港書展基督教坊開幕 黎偉恒籲共同交流增添閱讀動力

香港書展基督教坊昨開幕，籌委會顧問梁美英牧師分享今年主題「閱讀有時」，強調從忙碌生活安靜閱讀屬靈書籍的重要。觀潮浸信會的黎偉恒牧師透露閱讀動力和設置圖書館的經驗，鼓勵文字工作者堅持創作，並推動閱讀文化。



基督教坊籌委會顧問及基督教出版聯會董事梁美英牧師，在香港書展基督教坊開幕禮分享今年主題「閱讀有時」（A Time To Read） 。她提到構思來自傳道書，指出天下每一事務都有定時，生有時，死有時，栽種有時，拔出有時。因此，閱讀也需要有時，從忙碌的生活中安靜下來，閱讀屬靈書籍能幫助我們取得力量，重新得力。



共同交流增添閱讀動力



觀潮浸信會的黎偉恒牧師也分享了閱讀的重要。他回憶自小到教會信耶穌，十多歲時有宣教士來家帶來中國基督徒先賢王明道、倪柝聲等的書，連同香港基督教書局名單，打開了他喜歡閱讀之門，並成為動力走訪全港基督教書局，以致入讀神學院之前讀了不少書籍。



黎偉恒提到，做了傳道人後反而閱讀減少，牧養和教會工作令閱讀空間縮小，選擇的書籍多數是功能性，成為了預備講道和在神學院進修的書籍。然而，退修時閱讀神學家盧雲的書反而令到他感動。



2018年，觀潮浸信會在11樓設置圖書館，開放給公眾，面積約三千呎，有自修室和為小朋友和家長而設的兒童書室。為了推廣閱讀，每月定立主題，使用人數由200、300人次增加至500人次。



他指出，閱讀需要動力，根據這幾年對閱讀的觀察和反思，發現當一個人渴慕認識新的東西時，並非自己一個人進行，而是有人共同交流，成為一種更大的動力。



上帝揀選用文字盛載啟示



黎偉恒認為，人仍需要閱讀，因為閱讀是對話、溝通、連結，而現代人對閱讀感到困難，是因為他們對與人、與神、與自己連結也感到困難。上帝是揀選用文字來盛載祂的啟示，因此黎牧師仍然相信文字是與神、與作者、與自己內心連結的一個無可替代的媒介。



最後，他鼓勵各位文字工作者仍要堅持下去，增加與不同單位和人的合作，以更多元的方式讓人與書籍及閱讀有連結的機會。



大會隨後進行啟動禮回應主題「閱讀有時」，邀請嘉賓們選擇心愛的書籍或自己興趣的書，貼上在時鐘畫板上，寓意閱讀是傳承下去給年青的讀者。



香港書展基督教坊書攤設於香港會議展覽中心 Hall 1A-D31，展覽日期由7月17至23日。

