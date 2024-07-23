傅希秋：中國基督徒迫害程度嚴峻 40年前所未見

7月22日，總部設立於美國的國際宗教自由組織與其他國際和地區協辦方，在日本辦了一場國際宗教自由亞洲峰會（IRF Summit 2024），其中第四小組討論的主題是「在極權政府下的信仰自由」。中國援助協會（China Aid）創始人傅希秋（Bob Fu）在會上發表了關於中國基督徒現狀的發言，指出他們正在經歷嚴重逼迫。



傅希秋表示，中國基督徒正經歷着自文化大革命以來最嚴酷的迫害。他指出，目前中國約有1億至1.3億基督徒，他們面臨的迫害程度是過去40年來前所未見的。他説，在習近平上台之前，中共對基督教的管理模式是「控制」，但在習近平執政後，這種模式變爲了「消滅」。



傅希秋提到，中共政府開始禁止所有兒童、學生甚至醫生信仰基督教，並強迫數百萬基督徒簽署放棄信仰的表格。在廣州，舉報非法宗教活動的人可以獲得高達10萬美元的獎勵。中共還全面禁止基督教私立教育，驅逐了所有外國傳教士，甚至那些從事人道主義慈善活動的人員也未能倖免。



在「中共化」的旗幟下，中共要求教堂和寺廟在讚美上帝之前必須先唱國歌，教堂講壇上必須掛上習近平和毛澤東的畫像。傅希秋認爲，這是消滅基督教的第一步，中共試圖將基督教的基本崇拜元素定爲犯罪。許多牧師因簡單的教會活動，如設立奉獻箱、收取奉獻金，被判處3至7年的監禁。



傅希秋強調，中國援助協會一直爲無聲的兄弟姐妹發聲，並儘力救助他們。最近一個成功的例子是「五月花教會」，在國際合作的幫助下，這個教會的63名成員被美國接納，並安置在德克薩斯州，他們現在終於能夠和平地實踐他們的信仰。



傅希秋最後呼籲國際社會繼續攜手合作，期待能帶來更多積極的成果。他表示，面對這些危機，我們必須站在一起，爲受迫害的人提供援助。

