从奧運冠軍到宣教犧牲：李愛銳的百年遺產

2024年巴黎奧運會今日開幕，這是1924年巴黎奧運會的100週年紀念，這也讓我想到一百年，一位蘇格蘭年輕人獲得田徑金牌後，踏上前往中國的火車，成為宣教士，並最終埋葬在那裡。至今，如果你到山東省的濰坊市，會發現那裡有他的一座紀念碑。



這個人是李愛銳(Eric Liddell)。他是蘇格蘭宣教士的兒子，出生於中國天津，後代表英國參加了1924年的巴黎奧運會。巴黎奧運會之後，他回到父母的宣教地--中國。二戰期間，李愛銳在濰坊附近的一個日本集中營去世。



從「蘇格蘭飛人」到奧運冠軍



李愛銳短跑能力出色，英國體育界知名教練引領他走上了田徑之路。1923年他的100米以9.7秒刷新了英國記錄，因而成為當時世界上短跑最快的人，被譽為「英格蘭飛人」。他如此描述自己對短跑的熱愛與感受：「是上帝使我跑得快。我跑的時候，可以感受到上帝的喜悅。」當李愛銳作為一個年輕新秀入選英國國家田徑隊之後，人們期待他在奧運會有所作為。



1924年7月，夏季奧運會在巴黎舉行，李愛銳獲選代表英國參加100米短跑。但當他收到賽程表時，發現100米比賽安排在星期日舉行，他便決定放棄參加。因為他從小就相信，星期天是安息日，是敬拜上帝的日子，應當分別為聖。即便英國的王子也出面勸他也無益。他深信星期天屬於上帝，把上帝放在第一位時，上帝也會信實地回應。



最終，代表英國出賽100米短跑的是李愛銳的猶太裔隊友哈羅德·亞伯拉罕（後者不負眾望，獲得100米金牌）。李愛銳則被安排參加其他不是星期日舉行的賽項，除了200米之外，他還被安排了並不擅長的400米中距離賽跑。



「尊重我的，我必看重他。」這節出自《撒母耳記上》2章30節的經文，是李愛銳參加400米決賽時、一位按摩醫師塞給他的一張小紙條，這張紙條大大鼓舞了李愛銳的鬥志。雖然不擅長400米也不被看好，他還是以全新的姿態出現在賽場跑道上。7月11日下午六點半，隨著發令槍響起，運動員起跑，李愛銳以其獨特跑姿--雙臂大幅擺動，膝蓋抬得高高，身體後倾，仰面朝天--全速奔跑，風馳電掣般地衝向終點。李愛銳不僅贏得了400米決賽的金牌，還刷新了世界紀錄。







從奧運冠軍 到入華宣教



李愛銳被視為民族英雄，成為英格蘭歷史上最受歡迎的運動員。但是他在人生精壯之時，放棄了運動生涯，毅然地轉換了人生跑道，遠赴兵荒馬亂的中國宣教。當被問道為什麼要做這種選擇時，李愛銳簡單地回答：「因為我相信上帝造我是為了中國。」



1925年夏天，李愛銳乘坐西伯利亞大鐵路，從歐洲經過俄羅斯到中國。他在中國作為宣教士服務了20年。



1944年，日本進一步侵略中國。李愛銳的妻子和兩個女兒（以及即將出生的另一個孩子）都被送往海外避難。李愛銳堅信他應該留下。



李愛銳在被拘留之前還牧養了好幾個月，直到被捕，與另外2000多人一同被送往濰縣（現山東濰坊市）的集中營。儘管條件惡劣，死亡隨處可見，他依然全心全意地服侍營中的年輕人。



教育的榜樣



兩週前，我所在教會的幾位媽媽聚在一起討論，關於孩子的靈性塑造。其中兩個問題帶給大家很多思考：在家裡，你有哪些習慣，讓你每天與神的關係更近？你與孩子在一起時，有哪些習慣，讓你的孩子與神的關係更近？



在我們教會中，不論是大人、孩子，聖經學習有很多，背誦經文也很多。我們在討論和學習，我們應該幫助孩子培養哪些習慣，讓孩子的靈性更堅固。毫無疑問，聽，是第一位。先聽，再用心接受，再培養成習慣。習慣養成的過程中，必定會有價值觀的衝突。得益於這些衝突，我們能看到基於信仰的習慣是否堅固。我們都認可這一過程。



一位老師舉出了李愛銳的例子：他堅持星期天屬於上帝而拒絕在這一天出賽，即便知道自己是國家代表，即便王子出面勸賽也無益；而且他堅定相信，當我們把神放在第一位時，神也會信實地回應我們。屬靈的價值觀、信念、和習慣，深深地種在了他的生命中。



這絕不是一朝一夕養成的。

