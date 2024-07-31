氣候變化研討會：香港世界宣明會倡導「重活農林、重建希望」

氣候變化是21世紀最嚴峻的挑戰之一，對全球生態環境和人類社會造成深遠的影響。在這個背景下，香港世界宣明會於世界環境日（6月5日）與CESGA Alumni Asia及香港地球之友合辦應對氣候變化研討會。



今年的世界環境日主題聚焦於土地恢復、荒漠化與抗旱能力，提出「我們的土地。我們的未來」的口號。香港世界宣明會響應這一主題，發起「重活農林 重建希望」的氣候行動，並舉辦這次研討會。該行動旨在通過修復自然環境和提倡共同行動來應對氣候變化，為兒童和下一代創造一個繁榮的環境，從而邁向氣候公義。



研討會上，碳中和及可持續發展委員會主席林正財SSB, JP強調氣候變化對每個人和家庭的影響，並指出需要有效的解決方案來幫助家庭應對這一挑戰。他還提到，香港的支持不僅能直接惠及發展中國家的個人，還能教育本地社會。



「天然資源再生技術」Farmer Managed Natural Regeneration（FMNR）是研討會討論的一個重點。這種技術通過修剪和保護樹椿來促進樹木的再生，是一種成本效益高且獲獎的技術。它不僅能提高弱勢群體的生計和氣候適應能力，還能通過造林吸收二氧化碳，對環境產生積極影響。



澳洲世界宣明會首席氣候行動顧問、被稱為「造林者」的托尼．里努多（Tony Rinaudo）介紹他在尼日爾發現的FMNR，並分享如何在非洲和亞洲共27個國家推廣這一技術的經驗。他強調樹木在調節微氣候、維持土壤肥力和支持生活與生計方面的關鍵作用。



托尼還指出，FMNR在肯亞、坦桑尼亞、盧旺達和東帝汶的成功案例，預計將惠及320多萬人，並修復200多萬公頃的受損農地。宣明會的未來願景是復修10億公頃已荒漠化、退化的土地。



通過實施FMNR，這些社區經歷顯著的轉變。世界宣明會是第一個在非洲實施聯合國清潔發展機制（Clean Development Mechanism）碳項目的組織，擁有20多年的經驗。



在香港，金融界也認識到綠色金融投資和氣候相關財務信息披露的重要性。宣明會呼籲投資者、企業和慈善家支持具變革性的氣候行動。



是次活動吸引近百名參與者，包括香港交易所成員、政府機構代表、私營部門、民間社會組織和環保團體。討論涵蓋香港私營部門在綠色金融投資和氣候相關財務信息披露方面的作用，以及社會經濟層面和宣明會對兒童福祉的關注。

