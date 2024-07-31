學界「奧斯卡」微電影頒獎 張繼聰勉同學：保留單純初心

被譽為學界「奧斯卡」的全港中學微電影創作大賽踏入第十屆，並於7月27日舉行頒獎禮，今年主題為「我們的2030」旨在激勵學生關注社會發展，反思未來。本屆宣傳大使、資深藝人張繼聰鼓勵年青人「保留單純的初心」。



香港中華基督教青年會、智權教育中心及香港微電影學會合辦的第十屆「全港中學微電影創作大賽」今年再度吸引多隊中學生報名參賽，反應熱烈。經過嚴謹評選，頒獎典禮於7月27日在城景國際舉行，揭曉各組別的冠、亞、季軍及多項最佳獎項。



本屆比賽以「我們的2030」為主題，旨在激勵學生關注社會發展，反思未來，提升創作熱忱及表達能力。參賽作品涵蓋社區發展、生涯規劃、學習與教育、可持續發展以及和平與公義等題材，呈現青年人的視野、創意以及對未來社區與全球發展的願景。



香港中華基督教青年會潘展聰副會長在致辭時表示，比賽主題參照世界基督教青年會協會所倡導的「青年會2030願景」，鼓勵學生以「微電影說話」，表達如何締造一個可持續發展的未來。他相信比賽能夠啟發學生的創意及表達能力，擴闊視野。



比賽踏入第十屆，大會邀請曾獲香港電影金像獎最佳男主角提名的資深藝人張繼聰（Louis）擔任本屆宣傳大使，並邀請榮獲《第42屆香港電影金像獎》最佳電影獎的《毒舌大狀》導演兼編劇吳煒倫（Jack）擔任評審。兩位嘉賓在頒獎典禮上與學生分享他們的演藝和創作心得，鼓勵及讚揚各組別的得獎學生。



張繼聰表示：「藝術創作最緊要是有話要說，若將來投身電影業，無論演員或編劇發展到甚麼成就，最緊要有一份單純的心，也要保留一顆單純的初心。」他勉勵在座對電影充滿熱誠的年青人，真正的夢想是即使受到抨擊、冷言冷語的時候你依然感到「好想做」，希望日後可以與同學們合作。



吳煒倫則對同學的作品感到驚喜，特別欣賞初中組冠軍作品，並鼓勵同學應要有「主動性」，多與「有心」拍攝的同學交流，從中吸收經驗從讓自己進步。



本屆比賽於今年4月展開，大會舉辦一系列免費工作坊，包括由宣傳大使張繼聰擔任導師的「演技工作坊」和評審吳煒倫主持的「【打開度橋之門】工作坊」，教授成功劇本方程式「九本戲」的技巧，讓同學進一步了解影片創作不同崗位的工作，從而製作出更具專業水平的作品。



比賽分為高中及初中組，每組設有冠、亞、季、優異、最佳編劇、最佳導演、最佳攝影、最佳剪接及最佳演出獎，共20個獎項。



得獎名單：



初中組



冠軍 J15 犢舌大狀（囊括最佳編劇、最佳攝影、最佳演出、最佳導演）



亞軍 J04 二伶、仨零 AI Pal



季軍 J16 白·日夢



優異獎 J02 成績表／J14 2030 Counselling Centre 3



最佳剪接 J19 選擇■选择■CHOICE



高中組



金獎 S32 八月（獲最佳導演）



銀獎 S29 不能說出名字的愛（獲最佳攝影）



銅獎 S01 有誰青春不需跨（獲最佳編劇、最佳演出）



優異獎 S12 YOLO／S27 貳零叄零︰夢醉從前（獲最佳剪接）

