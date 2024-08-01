張伯笠：加州AB1955法案違反聖經和家庭權利 基督徒要祈禱並抵制

「加州AB1955法案是一個撒旦的法案，」張伯笠牧師近日表示，「這項法案違反聖經，違反了家庭權利。」



加州州長紐森(Gavin Newsom)於7月15日簽署了AB1955法案，「禁止學校向家長告知學生性別轉變」，這也是全美各州中首次實施這項法規。



「這項法案等同於鼓勵未成年學生進行變性手術，且家長不得干預。如果未成年學生同意變性手術，學校的社工和老師也不能告知家長，除非孩子同意。」張伯笠牧師是華夏豐收教會主任牧師。在得知AB1955法案被簽署後，他立即告知教會會友，並帶領教會成員為加州祈禱。「民主黨推進類似法案，是對基督教和傳統家庭價值的攻擊。」他在視頻評論中說。



AB1955法案禁止學校教職員工在未獲得學生允許的前提下，向任何人透露學生的性別認同或性取向。張伯笠牧師指出，這項法案早在加州的參眾兩院通過，且通過時沒有媒體報導法案內容，選民對此也不知情，直到法案被簽署後，特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克在社交媒體X上表達了對法案的不滿。



張伯笠牧師認為，父母在孩子成長中的角色不可取代，尤其是青春期孩子，更需要父母的參與和引導，政府和學校不應該取代父母的角色。加州AB1955法案無疑是要將父母的參與從孩子的成長過程中移除，改由公立學校出面幫助解決性別取向問題。「這是對兒童和父母權利的嚴重侵犯，」張牧師說，「孩子的青春期需要在父母的愛、引導與輔導下度過，父母有權知道孩子如何看待自己的身體並加以引導。」



解決方案：為加州祈禱/引導孩子/開始在家教育



張牧師提醒，加州AB1955法案造成極大的風險，這將導致激進的教師在學校大行其道，一旦孩子在父母不知情的情況下進行變性手術，將會是「有害的醫療虐待」，這對其一生將產生不可逆的負面影響，並帶來家庭的破壞和傷害。



考慮到經濟條件，公立學校是許多普通移民家庭的選擇，同時也把孩子置於巨大的試探之中。張伯笠牧師呼籲，父母一定要帶領孩子去教會。「教會是方舟，」基督徒父母對孩子進行在家教育（home school）也是很好的解決方案，如果父母條件不能滿足，則可與教會聯合，從教會開始進行在家教育。





