萊莉·蓋恩斯：女性體育公平代言人

在巴黎奧運會上,一名意大利女拳擊手與一名變性選手對決46秒後宣布退賽。國際奧委會接納生理男性參加女性的比賽,引發了有關競技公平和運動員安全的嚴重問題。



美國前競技游泳運動員萊莉·蓋恩斯堅決反對男性參與女性體育運動。她在社交媒體X上表示:"如果開幕式上的撒旦表演還不夠的話,奧運會還美化了男人打女人臉的行為,目的是把她們打暈。伊曼·哈利夫是奧運會上與女性交手的兩名男性拳擊手之一。這麼做的話,女方會死的。"



自從大學期間面對生理男性游泳選手以來,蓋恩斯一直是女性體育公平的代言人:"男人和女人是不同的,這就是我的全部觀點。"



萊莉·蓋恩斯是誰?



萊莉·蓋恩斯(Riley Gaines)出生於2000年4月21日,是一位來自田納西州的美國前競技游泳運動員。她曾為肯塔基大學的學生體育協會游泳隊效力。在大學期間,她曾與生理男性游泳選手利亞·托馬斯(Lia Thomas)競爭。2022年在國家大學生體育協會自由泳錦標賽中,蓋恩斯不敵利亞·托馬斯。



蓋恩斯對跨性別女性參與女子體育的立場持反對意見,並在之後激烈倡導女性體育公平。她在2022年被評為東南聯盟女子游泳與跳水學者運動員年度人物。從2023年起,她主持了每週播出的OutKick和Fox Nation播客《Gaines for Girls》。



蓋恩斯因其勇敢地捍衛女性運動員的權益和安全而備受關注。她認為,男性和女性是不同的,每個性別都應享有平等的機會、隱私和安全。她的觀點和倡導活動引起了許多人的共鳴,同時也引發了一些爭議和抗議活動。



蓋恩斯在全美各地演講和宣傳她的觀點,並出版了一本名為《逆流而上:在失去理智的世界中為常識而戰》(Swimming Against the Current: Fighting for Common Sense in a World That's Lost Its Mind)的書,講述她接受常識並大膽說出性別和體育真相的故事。儘管她的立場引發了不同的反應,她依然堅持為女性運動員的公平待遇而奮鬥。



蓋恩斯在田納西州納什維爾出生和成長。她的父母都是體育愛好者。她的父親布拉德·蓋恩斯(Brad Gaines)曾在範德比爾特大學打橄欖球,母親特莉莎·蓋恩斯(Telisha Gaines)曾在多內爾森基督學院和奧斯汀皮大學打壘球。蓋恩斯就讀於田納西州加拉廷的Station Camp高中。作為一名高三學生,她在2017年TISCA高中游泳與跳水錦標賽中贏得了100碼蝶泳和100碼自由泳冠軍。蓋恩斯是一名基督徒。



政治活動



蓋恩斯積極倡導反對跨性別女性參與女子體育,包括在2022年4月遊說她的州代表通過一項法律,禁止跨性別女性參與女子體育。



2022年9月,蓋恩斯支持了美國參議員蘭德·保羅(Rand Paul)的競選,在電視廣告中分享了她對跨性別女性參與女子體育的批評。



到2023年1月,蓋恩斯參與了NCAA大會上的小型抗議活動,出現在前美國參議員候選人赫謝爾·沃克(Herschel Walker)的競選廣告中,並在唐納德·特朗普(Donald Trump)的集會上發言。



2023年3月,蓋恩斯作為受邀發言人出席德克薩斯州參議院委員會會議,支持一項立法,明確禁止跨性別大學運動員參加與其性別認同相符的體育項目。



2023年4月,蓋恩斯訪問了舊金山州立大學,參加了Turning Point USA學生分會的活動,並公開談論了她對跨性別運動員參與女子體育的立場。活動結束後,抗議者到場。蓋恩斯被執法人員護送到一個教室避難,待了三個小時,抗議者繼續在外面示威。蓋恩斯在活動後表示,在抗議期間她曾兩次被身體襲擊。PEN America稱這一事件為"災難",並表示"身體威脅或暴力永遠不能成為對言論的回應,無論言論多麼令人厭惡或爭議"。



在舊金山州立大學事件後,SFGATE寫道,蓋恩斯"在去年與跨性別游泳選手利亞·托馬斯並列第五名後,崛起為活動家",並"此後開展了針對托馬斯的公開運動"。2023年6月2日,蓋恩斯在2024年美國總統選舉中支持羅恩·德桑蒂斯(Ron DeSantis)。



2023年6月21日,蓋恩斯作為證人出席了參議院司法委員會聽證會,重點討論保障LGBTQ美國人公民權利的問題,據C-SPAN報導,她分享了自己與跨性別游泳選手利亞·托馬斯競爭並需共用更衣室的個人經歷。



2023年8月,蓋恩斯與反跨性別團體獨立女性聲音(IWV)的其他成員一起陪同俄克拉荷馬州州長凱文·斯蒂特(Kevin Stitt)簽署了一項由IWV制定的行政命令,該行政命令包括多項規定,包括禁止跨性別女性和女孩使用指定為"女性"的浴室和更衣室,要求州政府部門使用出生時分配的性別定義男性和女性,以及定義"男人"和"女人"等術語。



2023年11月,蓋恩斯確認與國際象棋聯合會(FIDE)合作,阻止跨性別女性參加女子象棋比賽。這引發了PinkNews的批評,稱她認為跨性別女性在象棋中具有優勢。



2024年3月,蓋恩斯與其他16名女性運動員共同提起訴訟,起訴國家大學體育協會(NCAA),針對跨性別運動員參與女子體育的情況。