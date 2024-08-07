緬甸釋放浸信會領袖 軍政府仍監禁人權捍衛者

緬甸軍政府近日提前釋放判監六年的克欽浸信會領袖，美國國務院表示歡迎，但指軍政府仍持續監禁政治人物、民選官員和人權捍衛者。2024年「全球守望名單」緬甸排名上升至第17位。



浸信會領袖提前釋放



根據克欽族的權益組織消息，前克欽浸信會主席哈卡拉姆·薩姆森牧師（Rev. Hkalam Samson）被當地軍政府判處6年監禁之後，於國際社會呼籲下終於獲釋，在服刑約16個月後最近被釋放。



去年4月，薩姆森被指違反緬甸的《非法結社法》、《刑法典》及《恐怖主義法》而被判處六年監禁。



和平對話創建小組（Peace-talk Creation Group）成員拉邁·格萬加（Lamai Gwanja）向美聯社證實：「他在監獄的一棟住宅中住了一段時間後便獲釋，期間並未再次被逮捕，而是因討論和平議題而被暫時召回，三個月後便被釋放了。」



美聯社報導指出，薩姆森早在今年4月便已獲得特赦，但在釋放幾小時後重新被拘留，軍政府宣稱這樣做是為了配合和平進程。



曾公開呼籲釋放薩姆森的美國國務院對他的獲釋表達歡迎。發言人馬修·米勒（Matthew Miller）稱讚薩姆森是一位「傑出且受到尊敬的宗教領袖」。



米勒表示：「美國對薩姆森牧師從緬甸監獄釋放的消息表示歡迎，他因為軍方主導的捏造指控被判六年徒刑，而他已經服刑一年多。」



他還重申：「我們對此消息感到高興，並呼籲緬甸軍政權停止對緬甸宗教人士及社區的鎮壓和暴力行為。」



米勒指出，軍政府仍在持續監禁政治人物、民選官員和人權捍衛者。



他補充道：「我們對於軍政權不公正拘留的各類人士持續呼籲立即釋放，並要求停止對平民的暴力，確保人道主義援助的順利進入，同時尊重緬甸人民追求包容性和代議制民主的渴望。」



薩姆森曾擔任克欽邦浸信會及克欽邦全國協商會議的主席，2022年12月被捕受到叛國罪的指控。去年耶穌受難日，緬甸軍政府對他以恐怖主義、非法結社和煽動抗議的罪名進行了六年有期徒刑的裁決，薩姆森則否認所有指控。國際人權組織和克欽族社區普遍認為這些指控出於政治動機。



世界基督徒團結會（Christian Solidarity Worldwide）東亞高級分析師本尼迪克特·羅傑斯（Benedict Rogers）評論這宗事件為「令人憤慨的司法悲劇」。



羅傑斯在當時紀錄的聲明中指出：「薩姆森是一位完全非暴力的基督教牧師，他勇敢且不屈不撓地為正義、人權和和平而奮鬥。」



年輕浸信會牧師街上被槍殺



此外，2021年9月丹朗百年浸信會（Thantlang Centennial Baptist Church）30歲的宮·比亞克·姆牧師（Rev. Cung Biak Hum）在軍方和民兵交火時，試圖幫助一名房屋著火焚燒的會眾，趕往的途中在街上被槍殺，身上貴重財物也遭洗劫。



聯合國緬甸問題特別報告員湯姆安德魯斯（Tom Andrews）回應牧師被殺事件，呼籲國際社會「密切關注」，並指自2月政變以來，緬甸恢復全面軍事統治，平民經過多年的准民主後，面臨「活地獄」生活。



據監察全球宗教自由機構「敞開的門」（Open Doors）「全球守望名單」（World Watch List）顯示，基督徒遭受迫害最嚴重的50個國家之中，緬甸2021年排18位，2024年排名上升至第17位。

