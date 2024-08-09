英國13年來最嚴重騷亂 香港前線差會為穆斯林祈禱

英國發生兒童舞蹈學童被殺害，悲劇事件引發多地大規模騷亂，示威者衝擊穆斯林社區，前線差會（香港）發起禱告，求神撫平死者家屬傷痛、英國居民放下對穆斯林偏見和敵視。



暴力行動導致英國穆斯林恐懼



前線差會（香港）穆宣禱室消息指， 英國紹斯波特（Southport）7月29日發生持刀襲擊事件，一名17歲青少年襲擊兒童舞蹈班，造成三名女童喪生，10人受傷。極右人士隨即在社交媒體散佈有關襲擊者的虛假資訊，稱其為「激進穆斯林移民」，引發針對穆斯林的暴力行為，對10間清真寺的攻擊，穆斯林經營的商店遭到砸毀或搶劫，甚至有車輛被焚燒。警方報導，目前已有378人被羈押，多名警員在衝突中受傷。《衛報》評論指出，這是英國自13年來最嚴重的騷亂。



反種族主義研究機構Hope Not Hate的負責人穆爾霍爾表示，這一事件的背後並非單一原因，反映出極右勢力的本質，他們受到社交媒體名人的驅動，聚集力量散佈虛假訊息。



另一方面，監察反穆斯林事件的慈善組織Tell Mama的負責人阿塔強調，過去一周極右分子對當地穆斯林的威脅大幅增加，威脅內容包括強姦和死亡的恐嚇，相關仇恨及暴力犯罪事件增長了三倍，令穆斯林社區的居民深感不安，不少人甚至不敢在公共場合顯露身份，也不敢前往清真寺，這使得英國的穆斯林社區倍感恐懼。



前線差會（香港）呼籲更多人為穆斯林社區祈禱，祈求基督徒能常存憐憫之心，向穆斯林傳遞主的愛，接受主的愛，讓穆斯林在主的愛中無懼怕，愛既完全就把懼怕除去。



同時，祈求英國居民能放下對穆斯林的偏見與敵視，克制反穆斯林的情緒，努力解開與穆斯林群體的心結，以和平的方式共處。



最後，願上帝能撫慰遇難者家屬的傷痛，並期待英國政府能妥善處理隨之而來的種種暴力事件後續事宜，警方也需對被捕人士公平對待。

