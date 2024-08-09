孩子專注力差、聽完就忘？因為你沒做對這件事

你是否曾經發現孩子們在上課時無法專注，聽完故事沒多久就忘了？這可能不是他們的問題，而是你還沒掌握一種特別的教學方法。這種方法來自於一位著名的教育家--夏洛特·梅森（Charlotte Mason），她的教育哲學不僅強調讓孩子自主學習，更是深深扎根於聖經的教導中。



夏洛特·梅森提出了一個簡單卻強大的概念：讓孩子通過「敘述」來強化記憶和理解。具體來說，就是在孩子們聽完故事或聖經內容後，不是簡單地問他們問題，而是讓他們自己複述整個故事。這個過程不僅能幫助他們加深對內容的理解，還能鍛鍊他們的注意力和表達能力。



在一個生動的課堂示例中，老師用《聖經》中的比喻來進行教學。首先，她讓孩子們打開《聖經》，然後用充滿感情的語調讀出故事。在結束後，她會隨機讓孩子們一個接一個地複述這個故事，直到每個人都參與其中。這個過程不依賴任何圖片或道具，而是完全靠孩子們的想像力和敘述來構建故事情景。



為什麼這種方法如此有效？梅森認為，孩子們的注意力和記憶力在這個過程中得到了極大的鍛鍊。相比起老師不停地提問、孩子被動地回答，這種主動參與的方式更能讓他們真正理解和記住所學的內容。而且，梅森強調短而精的課程設置，以確保孩子們能夠全神貫注，不會因為課程過長而疲勞。



所以，下次你看到孩子們在課堂上心不在焉，不妨嘗試一下梅森的「敘述法」。讓他們自己成為故事的講述者，你會發現，他們的專注力和記憶力將得到極大的提升。



這種方法不僅對孩子們有效，對老師們來說也是一種全新的嘗試。你只需在課堂上花一點時間進行準備，接下來就能看到孩子們煥發出新的學習熱情。通過這種教學方法，不僅能讓孩子們更好地掌握知識，還能讓他們在《聖經》中發現更多關於神的深刻啟示。

