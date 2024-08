6世紀馬賽克「人物年曆」無袖男孩顯示炎熱8月

一塊來自拜占庭時期(公元6世紀中葉)的馬賽克,在耶路撒冷的以色列考古學國家校園展出,馬賽克上刻有5個代表一年12個月份的人物形象,包括一個無袖服裝的男孩,可能代表8月炎熱的季節。



以色列文物管理局(Israel Anqituities Authority) 消息指,以色列作曲家和歌手拿俄米·舍莫爾(Naomi Shemer)寫下“In Tammuz and Av we rejoiced after harvest ”《在泰姆茲和阿夫我們收穫後歡慶》之前,古代的人已經將一年中的日子與當時常見的季節性任務聯繫起來。



這塊馬賽克由以色列考古學家邁克爾·阿維-尤納(Prof. Michael Avi-Yonah)發現,已有1400多年的歷史,上面的人像旁邊用拉丁文標註了月份的名稱,並用希臘文標註了天數。在這塊馬賽克,代表一年12個月份的5個人物形象完好地保存下來。



根據阿納特·阿維塔爾博士(Dr. Anat Avital)的說法,這些人物手持物品或正在進行代表各月份的特徵和任務。例如,在標註為8月份的圖像旁邊,一個身穿無袖服裝的男孩(可能是為了表現炎熱,這是該月份的特徵)左手拿著一把扇子,右手拿著一個雙柄的壺。這個壺可能暗示了在夏天需要飲水和灌溉。



在馬賽克的第二部分,葡萄藤之間展示了當時的日常生活場景,包括非常普遍的拜占庭時期葡萄酒生產過程。這裡描繪了葡萄收穫、踩踏和運往市場的過程。狩獵場景、各種動物和多種水果也被描繪出來;其中包括無花果、石榴、桃子、梨和蘋果。



在馬賽克的三個角落,與植物圖案融為一體的人頭被異常完好地保存下來。



哪一個月份的馬賽克圖像給你留下了最深刻的印象?