反性交易戰鬥：前吸毒販東南亞開設女孩之家

前吸毒販在東南亞開設女孩之家，拯救40多名婦女和女孩免遭性交易。一名女孩在反抗性奴隸主被砍掉手，於田野中祈求上帝幫助，聽到上帝聲音並感到一隻大手助她站起。這些女孩不僅被解救，還被邀請加入神的家。



霍莉吸毒販毒 出獄救被販賣女孩



基督教廣播網視博恩（CBN）報導，2023年電影《自由之聲》（Sound of Freedom）兒童性交易問題引起美國社會的關注。與此同時，戰地記者和自由影片製作人查克·霍爾頓（Chuck Holton）前往東南亞，採訪一名美國婦女如何通過拯救女孩免遭性交易而做出貢獻。



報導指，在整個東南亞，一個價值數十億美元的全球產業在黑暗中蓬勃發展，掠奪弱勢和無辜者。未成年賣淫是司空見慣的事，但在這片黑暗之中，意想不到的光源正在閃耀。



一位名叫霍莉（Holly D）的女士分享她的故事：「我是一名前吸毒者、毒販。我以前住在加州，曾經煮過冰毒，我是一個可怕的人。我真的很可恥，非常暴力。」最終，當她在監獄裡時，上帝拯救了她。



霍莉服完刑後決定去聖經學校進修，準備畢業時感到主的呼召前往亞洲。她買了一張單程票，並在新環境的街道上發現了過往曲折的人生，變成了一種屬靈的資產。她開設了一所女孩之家（House of Hope），為女性提供一個安全的地方，拯救了40多名婦女和女孩免遭性交易。



諾拉被潑液體砍手 聽到上帝聲音



其中一位名叫諾拉（Nora）的女孩，在14歲時被一位富翁抓走，變成了性奴隸。到了22歲，她再也受不了，決定反抗。該男子帶她到田野，向她的眼睛潑液體，使她眼睛受燙傷看不見東西，再用切肉刀砍她的手臂，然後讓她在黑暗中死去。



「我躺在那塊地說，『如果有上帝，請幫助你的孩子，耶穌，』」諾拉回憶道。



「我聽到一個聲音。這聲音聽起來像一首優美的歌曲，它說，『孩子，站起來，』」



「當我聽到那個聲音時，『孩子，站起來。』但我無法站起來，因為我全身都在流血，我無法坐起來，但我感覺到有一隻大手放在我的背下，幫助我站起來」她說。



她的家人最終找到了她並將她送往醫院。霍莉就在那裡找到了她，並提供了安全的住所和捐助者的幫助。諾拉已經從過去的創傷中找到了平靜，甚至可以感謝這場將她帶到上帝面前的悲劇。



「這些女孩不僅被從性奴役中解救出來，而且還被邀請加入一個新家庭。」霍莉解釋道：「這不是一個計劃，你不是進入一個計劃而得救。你是進入了神的家而得救了，因我們是神的孩子！」

