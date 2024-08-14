極端天氣影響基層生活 社福團體倡增設臨時庇護中心

極端天氣對基層生活影響嚴重，社福團體倡增設臨時庇護中心，並提出針對劏房住戶、戶外清潔工和無家者的建議，包括電費支援、改善通風環境、保障工人休息權利等，以改善他們在極端天氣下的生活條件。



隨著極端天氣現象日益頻繁，最近的酷熱天氣對香港的基層群體造成嚴重影響。根據天文台的記錄，今年6月底連續九天的酷熱天氣創下了歷史新高，許多劏房住戶、戶外清潔工和無家者都面臨著巨大的挑戰。



「社福抗貧聯盟」於7月28日連同民間團體「健康空氣行動」邀請多位立法會議員和扶貧委員會成員進行考察和對話，目的是讓他們了解基層社群在面對極端天氣時的困境。



出席此次活動的議員包括狄志遠、林振昇、梁子穎、林素蔚的議員助理，同行的還有扶貧委員會成員莊太量教授、蘇潔瑩醫生。活動希望促進相關人士對基層家庭困境的重視，並推動政策改變以保障他們的權益。



聯盟提出幾項針對不同基層群體的建議，包括：劏房住戶、戶外工作的清潔工、無家者。



劏房住戶：電費支援、改善通風環境



對於不適切居所住戶的，建議：1. 「電費支援」政府在酷熱日數增加的月份中，透過「關愛基金」提供電費津貼，以減輕基層市民的經濟壓力，同時嚴厲打擊劏房業主不當收取水電費的行為。2. 「改善通風環境」提議制定《空氣污染管制條例》，明確負責室內空氣質量管理，並強化業主對於設置通風設施的責任。3. 「數據透明」要求政府收集並公布劏房的空氣質量數據，讓市民能夠掌握居住環境的情況，從而制定更有效的政策。



戶外工作清潔工：保障工人休息權利



對戶外工作的清潔工，建議：1. 「調整熱警示標準」政府根據地區性監測數據調整暑熱指數的警報標準，以切合清潔工的工作環境需求。2. 「引入新評估標準」考慮採用暑熱壓力指數作為評估工具，提供更具針對性的防護措施。3. 「保障工人休息權利」修訂《預防工作時中暑指引》，要求雇主確保在高溫天氣下工人的休息時間和病假保障。



無家者：增設臨時庇護中心



對無家者，建議：1. 「增設臨時庇護中心」呼籲在每區至少設立兩個臨時庇護中心，並提供足夠的避暑空間給予無家者。2. 「信息傳遞機制」建議民政總署在庇護中心開放後，主動聯繫當區服務機構，確保無家者及時獲得庇護信息。3. 「提升服務質量」改善庇護中心內的設施，包括提高休息空間的衛生標準、提供淋浴和儲物櫃等設施，以保障無家者的基本需求。



社福抗貧聯盟等團體希望能引起社會各界的重視，共同促進政策改革，改善基層人士在極端天氣下的生活條件，讓他們享有基本的生活保障。



社福抗貧聯盟成員機構包括：香港社會服務聯會；基督教香港信義會社會服務部；循道衛理觀塘社會服務處；香港婦女中心協會等。

