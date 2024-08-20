宋尚節逝世80周年 熱熾禱告精神植根中國教會

本周是中國著名佈道家宋尚節逝世80周年紀念，宋尚節1944年因肛瘺併發症去世，時為42歲。他以堅定的信念和無私的奉獻影響中國及東南亞人，並以其名言「只要我的同胞得救，即便我死也心甘情願」突顯獻身給神的意志。



福音從中國帶到東南亞



出生於福建省莆田市洪池村的宋尚節（1901-1944），是衛理公會牧師的兒子，成長後他成為一名巡迴布道者，並在日軍侵華期間活躍於中國的布道工作。宋尚節因舉辦長時間的聖經聚會和過著禁欲的生活方式而聞名，也因其時常與其他傳教士的對立而引發爭議。



根據全球中國中心（Global China Center）主管、《中國基督教傳記辭典》（Biographical Dictionary of Chinese Christianity）編輯戴德理（G. Wright Doyle）在其辭典的描述，雖然宋尚節並非完美，但他給予許多受苦無依的人們帶來了希望，讓他們感受到上帝的能力和慈愛。他的影響力至今仍在延續。



戴德理指出：「當前的地下教會繼承了宋尚節事工的一些特點，例如堅持聖經教導、熱誠禱告、不斷傳福音，以及相信神能通過祈禱帶來醫治，並渴望基督的再來，提及宋尚節的事工是理解這些教會活力的關鍵。」



從歷史的角度看，東南亞對中國教會的影響深遠。100年前，宋尚節博士曾走出中國，將福音帶到東南亞，建立了繁榮的教會，並向當地信徒傳遞祝福，如今東南亞的教會則期待能回過頭來祝福中國的教會。



同胞得救死也心甘情願



2021年，中國的著名佈道家宋尚節迎來120周年誕辰，華人牧者團契舉辦以「紀念、悔改、奮興」為主題的線上大會。在會議的首日，宋尚節的外孫王天聲牧師勉勵信徒們，強調復興中要重視生命勝於知識，並講述了宋尚節在復興運動中不懼艱難，全心全意為福音捨身的故事，他希望華人教會能被聖靈充滿。



王天聲分享了外公宋尚節的重生見證。宋尚節於1920年11月14日入會學生遠方佈道團，並在紐約新派神學院學習。在神學院里，他受到理性與知識的影響，開始研究佛道兩教。但在1926年參加阿特麗佈道會後，他的靈性得到重新點燃，透過聖靈的光照，他看到了自己的罪。在一段精神病院的治療期間，他的驕傲被擊破，立志將一生奉獻於中國的傳道事業，說道：「只要我的同胞得救，即便我死也心甘情願。」



宋尚節被聖靈充滿，傳福音的力量充盈其間，他藉由聖靈的啟示揭示人們的罪，使其悔改歸向上帝。每天，他都在實踐悔改的道路，深信只有清除心中的罪，聖水才能進入，這是成為聖潔之必經之路。他每天閱讀11章聖經，並在每讀一章後尋求聖靈的光照，反思自己是否面對了內心的罪，將讀經視為自我檢視的鏡子。



王天聲寄予厚望，期待當今教會能夠培養出更多像宋尚節的傳道人，宣揚悔改之道、主十字架的真理以及堅守十字架的生命，並祈願在宋尚節的聖靈祝福之下，今天的信徒們能夠更加充滿力量，將宋尚節的視野變為我們共同的願景。

