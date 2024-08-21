吉隆坡衛理公會歷史走廊：早期華裔僑民的信仰聚集地

吉隆坡衛理公會歷史走廊（The Gateway）近月正式開幕，展示重要歷史事蹟和故事，展品包括早期的設教會工作、扶貧活動，以及教會成為華裔僑民的信仰聚集地。



該歷史走廊將於每個星期日中午12時至下午4時開放給公眾參觀，由擁有126年歷史的吉隆坡衛理公會設立，地處繁忙的茨廠街附近。



開幕儀式由西馬基督教衛理公會華人年議會會長廖克民牧師主禮，與會的貴賓還包括中一教區長劉長武牧師、主理牧師何榕生以及年議會的會友領袖林偉傑等。



該歷史走廊展示了許多感人的故事和見證，內容涵蓋歷任牧者和教會先輩對上帝的奉獻，教會建設和發展的歷程。展品包括早期的設教會工作、扶貧活動，以及教會成為華裔僑民的信仰聚集地。走廊還介紹了教會的遷移、擴建、市場福音事工的推展以及植堂的歷史。



這項歷史走廊工程於2022年12月啟動，耗資35萬令吉，由杜萬煒牧師擔任負責人，歷史走廊委員會主席錢本華帶頭收集相關文獻與資料。教會期望這個歷史走廊能成為連接社區的橋樑，同時也為遊覽茨廠街的訪客提供了解吉隆坡歷史的新景點。



近日在馬六甲，基督教衛理公會慶祝設教126週年暨建堂59週年，約200人參加感恩崇拜。廖克民牧師在活動中鼓勵馬六甲教會設立歷史走廊，讓後辈向前輩看齊，重拾福音使命。



他表示，百年歷史不應導致走入消沉，而應該激勵每一代更進一步。隨後，教會詩班和主日學的學生們為出席者獻唱，並於會後設置自由餐款待與會者，營造熱鬧和睦的氛圍。

