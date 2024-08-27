八福匯外牆壁畫《耶穌盛宴》亮燈 盼民族共融照亮廟街

禧福協會8月23日晚上在廟街南牌坊底下舉行外牆壁畫《耶穌盛宴》亮燈儀式，加裝射燈推廣這幅壁畫成為香港基督教地標和打卡熱點，並喻意耶穌的愛照亮各民各族。



劉達芳：今天晚上，廟街有光了！



加裝射燈讓人們在晚上享受「廟街夜繽紛」時能更清晰地欣賞壁畫，並且傳遞種族、文化共融的信息。協會在亮燈儀式特別邀請八福匯聚會的列國朋友，來自不同國籍的8位信徒很有心思地穿上民族服裝，以母語向大家說出「耶穌照亮你生命」的祝福說話，即席帶領大家一同敬拜，獻唱《Shine Jesus Shine》詩歌，氣氛熱鬧，吸引了不少途人駐足觀賞。



亮燈儀式的主禮嘉賓包括友邦保險（國際）有限公司區域執行總監及榮譽顧問、權能時間董事會主席，以及香港專業及資深行政人員協會創會會長容永祺先生 GBS, SBS, MH, JP；鴻福堂集團執行董事、香港旅遊發展局成員、香港專業人才服務機構主席司徒永富博士；人稱「廟街神父」，在廟街開辦「慈悲香港食堂」的胡頌恆 Father John；安盛金融有限公司區域總監林樹洪先生；禧福協會會長劉達芳博士。



會長劉達芳博士、司徒永富博士、林樹洪先生分別致辭。劉博士致辭時表示，今晚的亮燈儀式有一位我們看不見的嘉賓，就是我們的主耶穌。衪從天上來到地上，就是要告訴我們，「今天晚上，廟街有光了！」主明白廟街各種難處和痛苦，八福匯就是要來到這裡服事大家，教會要代表耶穌告訴大家，衪很愛我們，不分種族、年紀、學歷，全部都可以成為耶穌的門徒和神的兒女，得著祝福。



接著，五位主禮嘉賓就位，進行亮燈儀式，每人手持心型燈飾與壁畫射燈同步啟動，寓意耶穌的愛照亮社區、廟街、街坊及商戶，驅散黑暗。



最後，協會邀請容永祺先生「為廟街祝福」祈禱結束。



禧福協會承擔「廟街變為耶穌街」使命



自2020年1月起，位於廟街南牌坊的八福匯大樓外牆上，一幅名為《耶穌盛宴》的奪目壁畫成為當地的亮點，高達十七層樓的壁畫生動細緻地描繪了不同種族、階層、年齡的人們齊聚一堂，歡天喜地享受美食的情景。壁畫不僅融合了美食與藝術，更凸顯了香港作為一個包容各種族、文化、和宗教的國際大都會，市民們互相接納、欣賞，樂於分享。



八福匯匯聚了來自印度、巴基斯坦、印尼、非洲、尼泊爾、埃及、斯里蘭卡、菲律賓的朋友，共同打造一個共同文化的聚會場所。壁畫面向廟街，禧福協會承擔了「廟街變為耶穌街」的使命，服侍充斥黃、賭、毒的地方。



在疫情期間，協會在此建立緊急援助中心，現在提供義剪、痛症舒緩、派熱飯等服務，關顧清潔工、鳳姐、邊青、難民、印傭，探訪劏房和露宿者，為他們清潔家居，並為南亞裔學童提供補習，讓他們具體感受到耶穌的愛。



禧福同工每週派麵包給街上性工作者和清潔工，協會盼望有更多的信徒能在廟街牌坊北面延伸作據點，讓性工作者感受到被接納，工人有休憩的空間，同時讓患病的小販可以接受禱告服侍。



（資料來源：編輯自禧福協會新聞稿）

