莫揮牧師辦課程 藝術創作：教會與年青人溝通的橋樑





中世紀至文藝復興，大部分西洋藝術品以服務宗教為目的，時至今日藝術家透過創作去質詢和重構信念。近年投入藝術創作的莫揮牧師開辦課程，認為教會需要給予藝術創作空間，藝術創作亦成為教會與青年人溝通的橋樑。



牧養教會三十多年，近年更投入藝術創作的莫揮牧師開辦課程「藝術的功用 SEPT」作品分享及工作坊（第2期） ，分為四個獨立單元，主題包括：記憶、哀悼、身份、成長，討論藝術創作如何展示信念和價值觀。每課以半小時理論講解，並介紹現代和當代藝術家，以及二小時學員繪畫創作實踐。



藝術「擔當一個具詩意的宣道角色」



莫揮牧師向《基督日報》表示，以「藝術的功用」作為講座和工作坊的題目，源於教會如何運用藝術創作這議題，很多時候我們會聯想到自中世紀以來，西方繪畫藝術主要以服務宗教和權貴為目的。



他說：「時至今時今日，當代藝術除了從純美學出發，或表現藝術家個人情感外，更往往試圖以前衛的手段質詢常規，激發讀者共鳴，甚至批判社會現象和世界議題。」



莫牧師繼而指出：「況且藝術品和藝術創作過程分享了藝術家本身的價值觀和世界觀，承載訊息，同樣可以擔當一個具詩意的宣道角色，將真理和自然生活聯繫起來。」



對於工作坊有甚麼實務習作？莫揮牧師表示課堂除了理論講解和著名藝術家作品介紹外，亦會透過不同繪畫遊戲，幫助參加者即場創作繪畫作品，「這些創作方法亦可以在教會內推廣，作為教會團契、小組活動，打開信徒對繪畫創作的興趣，甚至發展出多一個向公眾呈現信仰的窗口。」



提升教會的批判力和包容性



一直以來，教會發展藝術受到質疑，是否那麼重要。莫揮牧師直言，藝術文化是需要有創作空間，當然藝術家們分享的信念未必跟基督信仰相同，甚至反教，但畢竟走出教堂四壁，多看、多思考、耐心聆聽藝術家們的作品，是培養藝術文化的第一步。



「這種胸襟既適合藝術創作，同樣是靈性培育的理想平台，對世界的包容和接納不會削弱分別為聖的身分；向不同議題的閱讀、聆聽、交流，才能真實健全教會的批判力。」



莫揮牧師強調：「我相信藝術創作是教會一個直接和間接跟年青人和世界好好溝通的方法。」



「藝術的功用 SEPT」上課地點：Kokkos Creativity Centre；日期：9月16、23日。詳情參閱莫揮牧師Instagram。

