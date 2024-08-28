阮若荷牧師的生命故事：基督教使我找到生命的真理

阮若荷牧師在臺灣出生成長，大二時信主受洗，渴望一生為主所用。大學畢業後，她在基督教文字傳播機構服侍，隨後在香港從事中國大陸福音工作達十年。回到臺灣後，她加入基督教大學從事教職。阮牧師的丈夫曾是大學教授，在蒙召後也同心全職服侍教會，同時繼續在大學兼課，關心大學生工作。2021年底，阮牧師獲得美國正道福音神學院教牧學博士學位，2022年6月就任鳳城台福基督教會華語堂傳道，2023年被按立牧師。







阮牧師日前接受基督日報採訪，與記者分享了她的生命故事。



多元文化中的成長與信仰的追尋



阮若荷牧師出生在臺灣南部屏東的一個小鎮上。她的父母來自中國福建福州，1940年代末移居臺灣，在那裡相識並結婚。父親最初在臺北工作，後來調到屏東一個研究瘧疾的機構擔任行政主管。阮牧師的童年就在這個鄉下的小鎮度過，周圍環境既寧靜又充滿了多元文化的色彩。



在家裡，阮牧師的父母用福州話和她的祖母交流，和她說的是普通話，而鄰居們則主要講臺語或日語。小鎮上有個空軍眷村，那裡的人們說四川話。多種語言交織在一起，讓阮牧師從小就習慣了不同文化之間的轉換，這種多元的環境也培養了她的適應能力。



小時候的阮若荷就是個愛思考的孩子。她經常問自己：「為什麼我會活在這個世界上？」「我將來要去哪裡？」這些問題在她心中揮之不去。那時的臺灣，升學壓力很大，每個階段的考試都決定著未來的去向，這讓她對人生的意義產生了更多的疑惑。



她的姐姐在中學時遇到了一位基督徒老師。受到老師的影響，姐姐信了主。後來，姐姐帶著小若荷一起去參加學校的學生團契。這是小若荷第一次接觸到基督教。她記得，那个老师的家總是充滿了溫暖和笑聲，儘管她當時對信仰知之甚少，但那種平安與愛的氛圍深深印在了她的心裡。



後來，小若荷離開家鄉，獨自前往臺北上學。那段時間，她感到孤獨和害怕，尤其是初次離開家鄉的她，獨自住在別人家裡，心中的恐懼時常湧上心頭。姐姐送給她一本《新約聖經》，並在扉頁上寫了一句經文：「不要怕，只要信。」每當她感到孤單和不安時，就會翻開那頁聖經，從中得到安慰。



隨著年齡的增長，年青的若荷對人生的疑問也越來越多。她開始廣泛閱讀世界文學名著和各種宗教書籍，試圖找到生命的意義。然而，這些書籍並沒有給她帶來答案。她內心渴望找到一個真理，一個可以為之生、為之死的信仰。



在大學二年級時，阮牧師的心靈之旅達到了一個關鍵時刻。經過長時間的思考和禱告，她決定親自去體驗信仰的力量。她開始認真讀聖經，並且主動參與教會的活動。在一次與牧師的談話中，她問出了心中積壓已久的問題。牧師的回答雖然沒能解決她所有的困惑，但他讓她明白，有些問題或許一生都無法得到答案。那天晚上，阮牧師輾轉難眠，一個問題在她腦海中反復迴響：「我需要耶穌嗎？」



就在那一夜，阮牧師回顧了自己短暫但充滿挑戰的人生。她意識到，儘管外表看似風光，但內心深處的空虛和不安卻無法忽視。她明白，自己是一個有限的人，而耶穌基督正是她所需要的那位。祂能夠賦予她力量、智慧和愛，使她的生命與永恆的真理連接在一起。



阮牧師最終在復活節那天受洗，歸入基督。受洗後，她感受到了一種從未有過的平安和明確的方向感。她找到了生命的意義，並決心將自己的一生奉獻給神，用自己的故事去影響更多的人。



這是阮若荷牧師的信仰之路--從多元文化的薰陶中成長，經過思索與掙扎，最終在耶穌基督裡找到了人生的答案。







參與文字侍奉 並在香港從事大陸福音工作



年青的阮若荷從大學時期就展現了文學上的恩賜，並最終在宇宙光雜誌社服侍了將近三年的時間。她在這段時間裡，通過編輯雜誌和書籍的工作，奠定了她文字工作的基礎。此外，宇宙光的多元化發展幫助她學習如何通過各種媒介傳福音，尤其是通過非基督徒的語言將福音信息傳達給他們。



後來，她被引導到香港，從事中國大陸的福音工作。在香港的十年間，她在中國教會研究中心負責中文的文字工作，並通過大量閱讀和研究中國大陸的社會、政治和宗教情況，培養了她的思辨能力。她還積極參與牧養來自中國大陸的基督徒，見證了他們信仰的堅定與生命的改變。這段經歷不僅擴展了她的眼界，也加深了她對宣教的認識。



在她的分享中，阮牧師提到了一些特別感動她的故事。例如，有一位在文革期間受傷並患上長期頭痛的弟兄，在接受禱告並願意饒恕當時傷害他的人之後，頭痛奇蹟般地痊癒了。此外，她還分享了一個通過禱告和信仰修復婚姻的故事，這些經歷都讓她深刻感受到神的恩典和力量。



在美國牧會的事工重點與實踐



阮牧師在2022年6月來到鳳凰城後，開始了教會事工。她在教牧博士期間研究的是聖靈引導的門徒訓練，並嘗試將她的研究和經歷應用到台福教會的牧養工作中。她提到，她的牧養有兩個主要方向：「建立」事工團隊和牧養團隊，完成大使命和實踐大誡命。牧養團隊的工作重點是訓練小組長，讓他們能夠有效地帶領小組並承擔牧養職責。在她的努力下，到2024年1月，教會成功實現了小組倍增。她為此向主感恩。



此外，阮牧師還提到，她在教會內部推行了一系列的醫治特會和家庭建設活動，如全人醫治特會、家庭信仰傳承特會等，旨在幫助會眾處理生命中的創傷、加強家庭關係，並推動教會成為一個充滿愛的社區。



在談到華人教會在美國社會中的角色時，阮牧師強調，雖然華人教會主要由移民組成，但他們應該努力成為所在社區的祝福。她認為，華人教會的責任不僅是向內更新和重建，還要通過各種策略幫助弟兄姐妹在面對文化和語言差異時，堅持信仰並積極影響社會。她特別指出，華人教會需要加強與美國教會的聯繫，尤其是在文化上彌合代際差距，並利用華人文化中的家庭價值觀來影響美國社會。



阮牧師還提到，華人教會在美國面臨的最大挑戰之一是太過保守和自我保護，這使得他們在融入美國社會時遇到了困難。她希望未來華人教會能夠更多地參與社會事務，發揮基督的影響力。她也指出，美國社會的個人主義導致了孤立感，而華人文化中的家庭觀念可以為解決這一問題做出貢獻。

