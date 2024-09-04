國際伯特利Sozo亞洲團隊9月來港 舉行特會訓練屬靈精兵

國際伯特利SOZO亞洲團隊將於9月28日在香港舉行特會，招聚信徒、教會牧者、職場領袖，認識及參與釋放醫治，更新生命、轉化城市。



主辦機構DIVINE內在醫治事工，由Hosanna Wind活旋創辦並與一群義工合力展開職場事工，9月期間邀請國際伯特利SOZO亞洲團隊到香港協辦「SOZO香港特會」，隨後在10月中安排「SOZO 基礎訓練（香港）」。



Hosanna Wind活旋創辦人 Sarah Eve Chu 表示：「好高興在Hosanna Wind活旋七週年的特別日子，父神藉著我們及協辦機構去舉辦SOZO 特會及訓練，讓更多弟兄姊妹有機會一同認識及參與 SOZO 內在醫治。這是一個屬天的邀請，我們希望招聚更多主內弟兄姊妹、教會牧者及職場領袖包括年青一代可以合一釋放醫治，建立Ekklesia 、更新生命、轉化城市。」



Sarah同時為是DIVINE 內在醫治事工的發起人，以及Transform Our World HK使徒聯盟成員之一。



SOZO事工起源



主辦單位稱，SOZO是一個希臘詞，在新約中出現了 110 次，意思是「拯救、醫治和釋放」。SOZO事工起源於加州雷丁的伯特利教會，其目標是幫助人們獲得內在醫治和釋放，旨在幫助個人從過去的傷害中得到啟示醫治，打破堅固的營壘，以真理取代謊言，並關閉向仇敵敞開的門徑。SOZO事工幫助人們與三位一體的神建立更親密的聯繫，使他們能夠繼續完成神所賦予的命定。



國際伯特利SOZO事工



國際伯特利SOZO事工創辦人與領袖之一唐娜·締司爾法（Dawna De Silva）來自加州雷丁，1997年在醫治佈道者蘭迪·克拉克（Randy Clark）的特會中，經歷了生命的突破。唐娜將SOZO工具融入禱告，見證人們與上帝的聯繫和自由的奇蹟。SOZO事工迅速擴展至全球，包括歐美、澳洲、非洲、印度、新加坡、韓國、台灣等地，成為著名的釋放和內在醫治事工。



2023年4月，Hosanna Wind活旋與位於新加坡的國際伯特利SOZO亞洲團隊合作，開始了SOZO基礎訓練課程。香港的義工團隊成員使用該套工具，每週三晚上為弟兄姊妹服事，帶來無數生命的改變與醫治的見證，並將榮耀歸於愛我們的神。



【SOZO特會】



日期：2024年9月28日（星期六）

時間：晚上7時15分至9時30分

地點：循道衛理聯合教會國際禮拜堂5樓

報名連結：https://tiny.cc/SozoConference

查詢請聯絡：DIVINE內在醫治事工:+852 68439223



Sozo基礎訓練：10月11至12日

登記：https://tiny.cc/Sozotraining

查詢請聯絡：DIVINE內在醫治事工:+852 68439223



（資料來源：編輯自主辦單位新聞稿）

