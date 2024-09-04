重拾自我價值：見證Sozo事工的心靈醫治

國際伯特利Sozo亞洲團隊即將來香港舉行特會，主辦機構DIVINE內在醫治事工過去一年，用Sozo工具幫助了無數的弟兄姊妹更新生命，有被服侍者從原生家庭的創傷、父女關係、突如其來的健康問題，在父神的愛裡得釋放。



我的受造奇妙可畏



在 Sozo心靈醫治服侍中，聖靈對我說，我是：「善良、可愛、熣燦、健康、喜樂！」我心裡很感動，原來神看我是如此美好！在原生家庭歷盡父母疏忽照顧、拒絕、傷害的我，即使在信主後，也一直在自我價值上反覆掙扎，很容易認為自己不受歡迎。



聖靈帶我進入了母腹，看到自己為小胎兒，雖然我仍為媽媽曾揚言要墮胎而感難過，但父神卻清晰的用詩篇139篇對我說：「我的受造奇妙可畏，全天堂都喜樂，天使都為我的生命而吹號。我是獨特的創造，要被神使用！」



「可畏」一詞震撼及激勵我！我更見到聖靈完全包裹我媽媽的腹部，是一種對胎兒（我）完全的保護！這個信息、圖畫，令我感到安全、幸福、滿足、充滿愛！現在再回味，感覺仍然非常強烈！聖靈更提醒我，我容易領受神啟示的信息圖畫，要好好用這個恩賜去造就自己，也能夠服侍別人！



神愛浩大 心靈輕省



藉著Sozo心靈醫治服侍，我與父神重新連結，在父神的愛中得著釋放。



從幼年開始，父親對我有好高的要求，做得不好便要捱罵，因為沒有人教導我，自然做得不夠好，便經常被他責備，與父親的感情一直冷淡和疏離。



我也以為天上的父神是嚴厲，要求很高，是我達不到的，因此我不敢，也畏懼去面對天父，我與祂之間隔著一道高牆，透過服侍者的幫助，我用神賜下的一把斧頭拆毁了這道牆，神更讓我明白一個真理：我是天父的寶貝女兒，天父無條件地愛我，我不必害怕，也不用做甚麼，已能得到祂完全的愛。



在服侍中我將心中的重擔交託給神，並關上四道門，即時感到心靈輕省，自由又舒服。我除去了內心的恐懼，明白神愛我的本相，不是我要做了甚麼才配得祂的愛，我能夠經歷這份愛的自由，實在太奇妙。



嘗主甘甜 得力往前



感謝主，讓我可以藉著Sozo心靈醫治的服侍，經歷與神獨特的相遇和聖靈觸摸的感動。自去年年底至今，自己因著突如其來的健康問題正經歷前所未有的挑戰和艱辛，身心靈飽受折騰，康復前路仍漫長且充滿變數。



感謝父神，在禱告中領我到青草地溪水旁，讓我在主裡飽嘗盛筵和活水，身心靈積壓已久的勞累得著紓解和釋放，下垂的手、發酸的腿再次挺起，生命因主的恩典重新得力！



回望過往九個多月療程期間當中一幕極為艱難的住院時期，看見大牧者主耶穌不離不棄的拖帶和最終的拯救，同時亦經歷主的撫慰和領受祂寶貴的應許，尤其是崎嶇前路有祂持續的攜手同行……，信心霎時增長，步伐變得輕省，靠主剛強向著人生標桿邁進！



Sozo事工的目的是幫助人發現和解決阻礙個人成長、與神和其他人關係的根本問題，從而治癒創傷的傷口和記憶，經歷內在醫治和得到釋放，重新與三位一體的神建立聯繫，接受神的愛及啟示。



「你若口裡認耶穌為主，心裡信神叫他從死裡復活，就必得救。」（羅馬書10:9）



「耶穌轉過來，看見她，就說：『女兒，放心！你的信救（sozo）了你。』從那時候，女人就痊癒了（sozo）。 」（馬太福音9:22）



【SOZO特會】



日期：2024年9月28日（星期六）

時間：晚上7時15分至9時30分

地點：循道衛理聯合教會國際禮拜堂5樓

報名連結：https://tiny.cc/SozoConference

查詢請聯絡：DIVINE內在醫治事工:+852 68439223



Sozo基礎訓練：10月11至12日

登記：https://tiny.cc/Sozotraining

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（資料來源：編輯自主辦單位新聞稿）

