AI 技術讓逝者在虛擬世界「復活」

韓國DeepBrain AI推出「Re;memory」技術，讓人們能與已故親人進行虛擬團聚，引發隱私與倫理的爭議。在中國，殯葬行業應用AI技術幫助哀悼者渡過難關。然而，基督教教義強調死亡後的重聚，並倡導在世時表達道謝、道歉、道愛和道別，珍惜與親友的相遇。



AI 技術：韓國將逝者「復活」安排團聚



韓國公司 DeepBrain AI 開發一項名為「Re;memory」的深腦人工智能技術，該技術能夠讓人們與已故親人進行30分鐘的虛擬團聚，在互動過程圍繞四個主題：團聚、回憶、歡樂、離別。



此項技術透過模擬逝者的外貌、聲音及動作，讓其彷彿「復活」，並與生者進行交流。首先，在客戶生前的階段，該公司會收集其生活點滴和故事，然後在工作室進行訪談，拍攝影片並錄音。最終，通過深度學習，系統能創建出一個在外觀及表達上與逝者極其相似的虛擬人物，並訓練其進行自然對話。



打造一個虛擬的已故親人需耗資約10萬至20萬港元，每次「見面」費用約1萬港元。



中國殯葬業：為逝者「復活」減輕親友痛苦



根據中國新聞網的報導，近期社交媒體出現利用AI技術重現已故公眾人物的動態視頻，引發廣泛的討論。廣州某殯葬公司副總經理表示，科技殯葬不僅能幫助哀悼者度過療癒期，還能減輕失去親友的痛苦，預計在未來幾年內會有許多墓園推出相關服務。他強調，這類技術的應用必須在法律規範和家庭同意的基礎上進行，以便更好地安慰人心。



在國內有團隊聲稱，只要擁有逝者生前的視頻、音頻數據，就可以用AI技術復原他／她的形象和聲音，讓逝者再現於親人眼前。



「哀悼機械人」引發欺騙、隱私、倫理問題



然而，所謂的「哀悼機械人」（Griefbots）也帶來了欺騙、隱私和倫理問題。科技倫理研究專家內森·姆拉丁博士（Dr. Nathan Mladin）指出，當虛擬人與使用者對話時，可能會造成在世的人心理誤解，因為人們會誤以為自己在與真正的親人交流，實際上卻是一個經過數據訓練的機器。



「四道」緩解悲傷 天堂相見



雖然科技可以成為緩解悲傷的一種方式，但人們也應該學會如何妥善處理失落的感受，例如與臨終者最後的道別通常包括以下四個方面：



1. 道謝：感謝在生命中出現的人，感激他們為自己所做的一切。



2. 道歉：面對過去的錯誤，雙方努力釋放自身的愧疚，達成和解。



3. 道愛：勇於表達對親友的關愛，無論是小事或大事。



4. 道別：誠懇地向親友告別，珍惜彼此的相遇。



基督教教義指出，死亡並非終結，信徒相信在天國將與親人再會，基督徒相信死亡只是「睡了」，這啟發我們除了著意在世親人身體的健康，更著緊他們的靈魂得救，祈盼他日能在天家相見。啟示錄21章4節應許，到了那日「神要擦乾他們所有的眼淚，再沒有死亡、憂傷、哭泣和痛苦，因為以前的事都已成過去」。

