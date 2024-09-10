加爾文是個工作狂？屈思宏講座探索屬靈偉人的多面性





提到加爾文，一般都會想到他眉頭緊鎖的形象。甚至在Gary Brown筆下，加爾文被描繪為鼻子尖長、鬍子濃密，表情嚴肅，不苟言笑。"其實他也是跟我們一樣有血有肉的人，有他的人性和感受。"屈思宏博士在《加爾文神學概論》線上講座中帶領會眾打破對其單一、嚴肅的印象，探索這位屬靈領袖的多面性。



以下是講座內容摘要：



不知道大家對加爾文的了解如何。或許有些人已經信主一段時間，聽過不少關於加爾文的介紹，可能他的嚴肅形象和預定論會讓人覺得他過於強調神的主權，忽略了人的感受和選擇。也許你聽過一些關於他的生平故事，對他有著既定印象。因此，今天我想借此機會，與大家分享加爾文的另一面。



很遺憾的是，當我們上網搜索加爾文的生平或肖像時，常見的都是他眉頭緊鎖的形象。就像Gary Brown所繪的那幅畫，加爾文被描繪成鼻子尖長、鬍子濃密，表情嚴肅，似乎不苟言笑。這種形象確實與我們對加爾文的既定印象不謀而合，但事實上，加爾文跟我們一樣，是個有血有肉的人，有著他的人性和感受。



在今天的講座中，不僅會探討加爾文作為屬靈模範的特點，更希望大家能從他的人生經歷中汲取一些我們平時不太了解的內容。



不負父命調整學業 放棄學術夢想成牧羊人



加爾文出生於1509年7月10日，來自法國一個小城市。他的母親在他六歲時就去世，因此對他的影響相對較小，而他的父親對他影響深遠。父親是當地主教的書記官，職位較高，希望加爾文能繼承衣缽，成為神職人員，甚至有朝一日升為主教。然而，後來因一些原因，他的父親改變了計劃，鼓勵加爾文改學法律。



在求學期間，加爾文的學業不斷調整。雖然他主修法律，但在學業結束後，他卻寫了一本為古典思想家森尼加（Seneca）著作的註釋書，這也是他希望藉此成為一名著名人文學者的嘗試。然而，就在他邁向學術之路時，宗教改革的風潮席捲歐洲，尤其是馬丁路德的影響波及到了法國。



加爾文的好友尼可拉非常支持宗教改革，並在巴黎發表了關於"因信稱義"的演講，這引起了極大的爭議。尼可拉因被指為宗教改革的叛徒而被追捕，而加爾文因與尼可拉的關係密切，也不得不逃亡。在接下來的幾年裡，兩人輾轉逃跑，最終加爾文抵達瑞士，進入了日內瓦。



加爾文曾計劃前往法國邊境的斯特拉斯堡，希望隱居並專注學術研究，遠離教會的事務。這個決定反映了他內向的性格，喜歡讀書和寫作。然而，當他留在日內瓦時，一位牧師法諾勒注意到了加爾文的獨特之處，認為他是日內瓦所需的領袖，因為他的言辭清晰有力，思想縝密。



日內瓦當時面臨大量宗教難民，這些難民並非因戰爭或政治，而是因宗教信仰的變更而受到天主教迫害，他們需要牧養。然而加爾文猶豫是否留下來幫助這些難民。法諾勒的勸告非常直接，他對加爾文說，如果加爾文拒絕留下來服侍上帝，神將會咒詛他。這番話令加爾文深感困惑，最後他決定留在日內瓦，放下了自己原本的學術夢想，開始牧養當地的宗教難民。



兩年後，由於意見分歧，加爾文離開了日內瓦，前往瑞士巴塞爾。到了斯特拉斯堡，他再次遇到了類似的情景，另一位牧者馬丁·布塞爾也用類似的勸告要求加爾文幫助當地的宗教難民。加爾文最終接受了這一使命，繼續忠心牧養那些因信仰受逼迫的人。



1541年，加爾文重返日內瓦，儘管他直到1559年才獲得日內瓦的公民資格，但他一直忠心地牧養直到去世。



信仰旅程的四個階段：無知、衝擊、探索、悔改





加爾文的信仰旅程充滿了挑戰和轉變，他經歷了從無知到信仰突破的四個階段：無知、衝擊、探索和悔改。他的生命中，最大的衝擊來自他內心的自省和良心的責備，令他感到不配得上救恩。然而，這份痛苦促使他深入思考信仰，並最終領悟到宗教改革的意義。他認同馬丁路德等改教家們的教導，並徹底批判自己在天主教中的生活，最終完全悔改，接受因信稱義的教義。



加爾文的生命見證了一個人如何通過不斷的探索和悔改，忠心地服事上帝與他人。這種信仰的轉變充滿淚水與感恩，是每一個信徒在面對信仰突破時可能會經歷的過程。



我們在信仰生活中的改變不僅僅是情感上的，更是思想和裝備上的。加爾文的個人改變同樣具備這一特點。在加爾文改變後，他在日內瓦的服事中表現出了堅定的信心與行動力。尤其是他的代表作《基督教要義》，不僅是神學經典，也是加爾文思想的凝聚。



加爾文起初志在成為一名學者，希望通過著書立說成名，但他在人生方向上做出了調整，選擇了服事上帝的道路。儘管他不再追求學術成名，但他並沒有放棄寫作的恩賜。相反，他將自己的寫作才能投入到牧養群羊的工作中。上帝並不會讓他所呼召的人放棄自己的恩賜，而是通過不同的方式運用這些才能來服事祂。無論是寫作、教導、傳福音，還是其他方面的恩賜，都可以被上帝用來造福他人。



加爾文的寫作生涯展現了這種恩賜的應用，他不斷修訂《基督教要義》，從第一版到第五版，都反映了他對服事和寫作的精益求精。這給我們的啟示是，事奉和工作並非一蹴而就，而是通過不斷的實踐和努力達到盡善盡美。無論是帶查經、帶領詩班，還是其他事奉工作，初次嘗試可能會遇到困難，但通過不斷地練習和堅持，最終會有質的飛躍，並能夠教導他人。



如果你認為《基督教要義》是一本非常重要的著作，且你已經閱讀了它的全本，包括中文翻譯和英文翻譯，那麼你可能會覺得自己很了不起。畢竟，加爾文的《基督教要義》確實是一部厚重的著作，第五版的英文翻譯也不是那麼容易在一年內讀完，除非只是粗略瀏覽。然而，我可以告訴大家，儘管你用心讀完了《基督教要義》，你實際上只閱讀了加爾文著作的十分之一。他的其他著作，如詩經書和解經書，其實更占了他一生著作的大部分。



加爾文和其他宗教改革家一樣，有責任教導信徒理解聖經。因此，他為聖經寫了很多註釋書。然而，你會發現他的聖經註釋並沒有涵蓋所有66卷聖經書卷。例如，他沒有寫啟示錄，因為他認為自己不懂得寫註釋；他也沒有寫箴言和雅歌等智慧書。雖然沒有寫這些書卷的註釋，他在講道中常常引用智慧書的內容，填補了註釋書中的空缺。



更值得珍惜的是，加爾文在帖撒羅尼迦書註釋的導言中提到，他認為每一個全職或兼職的事奉者，都應該認識到事奉比生命更加珍貴。他用淚水批判自己的前半生，並感受到上帝的恩典，使他在事奉中不僅僅是工作，而是對上帝救贖和愛的回應。



很多人，包括我以前的神學教授，都認為，要講道講得好，需要閱讀加爾文的註釋書。但遺憾的是，加爾文的許多註釋書在中文中很少有翻譯，而英文翻譯則較為齊全。除了註釋書，加爾文還有很多其他著作。他在日內瓦牧會時，不僅處理了政治、社會和宗教的分隔問題，還編寫了認信書、教會組織規範、敬拜形式等，並且關注兒童教育，建立了一整套系統的牧養體系。



從《基督教要義》到註釋書，再到其他著作，可以看出加爾文的巨大變化。他從一個學者轉變為一個牧者，儘管他通過寫作來牧養群羊，但他也積極參與辦學，這顯示了他的偉大貢獻。



加爾文是個工作狂？





加爾文被認為是一個工作狂。在我們結束這個講座後，可以思考他是否真的是這樣。加爾文的生活完全投入於回應上帝的救恩，他的生命獻給了牧養別人。在宗教改革時期，讀聖經和神學非常重要，但在日內瓦這樣的城市，文字和教育也同樣重要。加爾文意識到當時教育條件的局限性，因此開設了許多文化中學和高等學府，並從1550年開始，每週五晚上舉辦聖經班。他做了大量的教學工作。



加爾文的牧師職責不僅僅是教導。他在日內瓦每週至少講道三個地方，有時候一天要講幾次。他每個主日都講道，並且在週一到週五也去不同地方講道。他的講道時間安排得非常早，從早上四點到五點，夏冬時節略有不同。



加爾文在1542年至1564年期間不斷地進行講道，並且感謝神當時有人記錄他的講道內容。加爾文有一個習慣，不帶講章上台講道，因為他認為這樣可以讓聖靈的工作不受限制。他的禱告會通常安排在星期三，這是許多教會禱告會的傳統時間。



在他臨終之前，加爾文召集了同工們，囑咐他們要保持熱心服侍主，不要失去勇氣。他希望他們繼續用勇氣面對未來的挑戰，不要讓任何事情分隔他們與群羊的關係。加爾文在最後時刻的肺腑之言中，向同工們表達了他對他們的感激，並請求他們原諒他在過去事奉中可能造成的傷害。



加爾文的遺產不僅在於他的寫作和講道，還有他對屬靈生活的堅持。他的生命教導我們，真正的屬靈模範並不是要完全照搬他的做法，而是要從他的屬靈特質中學習，並結合自己的能力和處境來生活和事奉。加爾文常覺得自己虧欠上帝，持續改進自己的工作，表現出極大的韌性和奉獻精神。他的生活提醒我們，要真心將自己交給上帝，這樣我們的事奉和生活才會有所不同。

