張志剛牧師：從「內斂」到「外展」 教會轉型迫在眉睫

作為「北美大陸教會事工使團」和「華人牧者團契」的新任主席，張志剛牧師最近談及疫情之後北美華人教會所面臨的挑戰及轉型的需要。他認為，北美華人教會急需從「內斂」轉為「外展」型教會。



張志剛牧師於1992年來到美國，1993年蒙召之後開始走侍奉的道路。30年之後他辭去教會牧職，開始成為一名「吹號者」。在他看來，「教會已經被神逼到了死角，我們需要抓住神在當下賜下的契機，從'內斂'轉向'外展'，從'事工導向'轉型'異象導向'。」



張牧師認為，傳統教會的「內斂」模式主要體現在對內部信徒的關注上，導致教會逐漸脫離了社會的主流視野。究其原因，北美社會50%為中產階級，這也是教會的主要群體：生活安逸、注重自身安全。



除了教會中產群體的阻力之外，傳統教會也存在文化上的障礙，這使得改變變得困難。例如，教會的內部文化可能會導致教會對新的變革缺乏反應。



這種內斂的光景和墨守成規的心態，對教會轉型帶來很大的阻力。那麼在這種趨勢下教會如何增長了？據他觀察，北美華人教會中傳統教會的「擴張」以「教會分裂」為主。比如，教會內部長執之間，或長執與主任牧師之間意見不合，通常這會導致教會分裂。



「與其被動等待教會分裂，不如主動開拓新的教會。」張志剛牧師提出，「需要有一批牧者帶領教會轉型，轉移教會的重點到外展和宣教之中。」如果不轉移教會的焦點，教會會變得「屬靈密度太大」，進一步，教會從「內斂」變成「內耗」，再演變為「內鬥」，最終導致教會分裂。



如何從「內斂」、充滿危機的教會，轉型為「外展」的教會？張志剛牧師認為，教會所建立的長老會與主任牧師之間的合一非常重要，長老會不要把主任牧師變成「雇工」，認同主藉主任牧師對教會的帶領，雙方在基督里同心。確保教會把「大使命」放在第一位，保證宣講信息的福音性，在植堂策略上，邀請更多慕道友，不斷拓植新的小組。

