創傷文學角度看聖經 盧家輝：對受創傷的現代人很療癒

嶺南大學基督教週，香港基督徒學生福音團契副總幹事盧家輝探討聖經中的創傷文學，列舉約翰福音和馬可福音，皆能幫助讀者理解情感崩潰及倖存者的罪疚，對當代受創傷者具有療癒作用。



聖經作者與文本的人性



聖經創傷文學的前提是接受聖經既是神的話，也是人的話。盧家輝引述希伯來及舊約學者凱爾（Brad E. Kelle）指出，承認聖經作者仍保持有人性，研究者在理解聖經時，應重視聖靈導引的經文生成過程中有人類作者的全面參與。這意味著在聖經默示的神人合作行動中，人類作者的特定處境和經歷也會影響聖經文本的形成。



盧家輝表示正在推動讀經的三個世界：「文本的世界」例如文學評鑑；「文本後世界」作為歷史評鑑；「讀者世界」讀者反應的評鑑。



每次讀聖經都會穿越這三個世界。文本世界有它自己的世界，與文本後的世界互相關連，而讀者世界即是今天的我們，解讀經文者會從文本世界聯繫到自己所處的生活處境。



創傷的定義與影響



至於創傷是一種被壓垮驚嚇的極限經歷，人無力抵抗、甚至無法言說，連價值觀、世界觀、人生觀等都逐一崩潰。創傷的影響包括：



再經歷（Re-experiencing）：不由自主再經歷創傷事件，接觸事件相關的氣味、畫面也會刺激回憶事件。



迴避（Avoidance）：迴避與事件有關的人事物，對周遭事麻木。



警覺（Arousal）：警覺性變高，常處緊張狀態，情緒敏感易怒和受驚。



創傷還會影響腦部訊息處理，變得感官碎片化。盧家輝說：「有些人創傷太嚴重，意識和記憶不到發生過的事情，但是身體記憶仍然留在，於是重複再做發生過的事情。創傷還會影響語言障礙、經驗解釋力喪失，時間感動與感官超載時，大腦皮層處理感官信息失效。」



他舉例，小孩子遇到車禍後，玩耍玩具的時候會重複地將玩具車碰撞，自己意識不到，逐漸會影響日常作息甚至演變成疾病。



有時候，過往創傷的事情從夢中反映出來。處理方法之一是敘事的形式，尋找噩夢的根源，整合創傷記憶碎片成為敘事。



文本世界的創傷特徵



盧家輝繼而解釋讀經的三個世界與聖經創傷文學的關係。「文本的世界」是指聖經經文所營造的文學世界。以西結書講述以色列人被擄巴比倫，先知以西結看見異象，以西結書從寫作風格、內容和語言混亂，反映先知的創傷記憶。經文中有80個涉及語法、風格、內容等不同範圍問題，充滿混亂。其他特徵包括：



過度繁複冗長的描述、類比語言的大量使用、四活物的複合跨界形態、感官經驗導向的事物描繪、繁複但不清不楚的事物描繪、缺乏清楚敘事時間感的「文字圖畫」、亂中有序的事物描繪。



以西結書記載的異象解釋了創傷情緒導致先知以西結很痛苦：「活物行走的時候，我聽見翅膀的響聲，像大水的聲音，像全能者的聲音，也像軍隊鬨嚷的聲音。活物站住的時候，便將翅膀垂下。」（10:5）



盧家輝解釋:「經文記載當時的情景，從影像進入聲音，除了全能者的聲音還有軍隊的吵鬧聲。受創傷的人出現感官超載，一點光都會很刺眼、微小的聲音都感覺很刺耳。」



文本後世界的歷史場景



「文本後的世界」是要尋找經文出現的歷史場景。以西結書成書在主前六世初處於巴比倫帝國打仗的場景，公元前701年拉吉圍城將猶太人囚犯剝皮和刺穿。



聖經的創傷文學廣義是發生在破壞或創傷事件後的見證，例如經歷創傷事件後倖存者將整個過程用文字記錄，將困在內在的情緒舒發出來。



約翰福音、馬可福音的創傷特徵



在新約時代，約翰福音是其中的例子，地理與敘事很大的跳躍式，當中很多裂縫，而且反覆重複，吻合創傷文學的特徵，包括語言、雙關語、文字遊戲和多種意義級別的裂縫。



馬可福音中，耶穌被釘十字架死了對門徒來說是一種創傷。在馬可福音15至16章8節記載，門徒逐一背叛耶穌，所以馬可福音也是創傷文學。讀者閱讀這段經文的時候，進入門徒的創傷裡面。有學者研究馬可福音成書的日子是尼祿在羅馬城大舉迫害基督徒，馬可福音的讀者面對殉道、背叛耶穌或逃亡的命運。



因此，馬可福音末的章節透過門徒失敗的故事，敘述尼祿時代被迫害的基督徒讀者，表達出倖存者仍要講述門徒的故事，這需要回到文本後的世界才清楚看到。



讀者世界的創傷理解



「讀者世界」如何理解創傷？舉例來說，1975至1979年柬埔寨省政權進行大規模殺戮事件，導致150萬至300萬人被殺，倖存者鍾美回憶道：「雖然仍活著但很痛，不想這樣可怕的事再發生。」



創傷文學的療癒作用



盧家輝總結道：「從創傷文學角度看聖經，不是看大道理，而是看到聖經裡面人物的情感崩潰，倖存者的罪疚，對受創傷的現代人很療癒。」因此，聖經中有慶祝、向上帝投訴、絕路等不同類型的詩篇，因為上帝創造人是有情緒的。



嶺南大學基督教週於2月28日舉行，主題：「聖經中的創傷記憶：聖經創傷文學入門」，講員：盧家輝（香港基督徒學生福音團契副總幹事）。



主辦單位指出，回憶，是對以往感知的重新想像。透過回憶，構築了我作為歷史存在的自我理解；透過回憶，建立起我與你與他作為歷史關係的相互確認；透過回憶，勾畫出我們作為歷史共同體的邊緣界限；透過回憶，驅使我對那開創、貫通、超越歷史之終極存有——上帝——發出信仰宣認。

