張伯笠牧師: 為何華人教會的牧者在大選中不敢表達立場？

張伯笠牧師在最近一期"談天說地"節目中，拋出與美國大選相關的敏感話題：為何華人教會的牧者在大選中不敢表達立場？



大選與基督徒的參與





隨著美國大選的臨近，11月5日即將揭曉總統是川普還是哈里斯。在張伯笠牧師看來，不少華人教會牧者在公開表達個人立場時多有顧慮，他分析了背後原因並從聖經和教會傳統的角度來討論這一問題。



聖經的教導與牧者的立場





勇敢投票，選出符合聖經價值的政黨



作為牧者，張伯笠牧師鼓勵弟兄姊妹勇敢地投票，選擇那些尊重聖經價值、符合美國根基的政黨。然而，牧者不適合在教會的講台上談政治，"大選雖然重要，但教會的首要任務是用神的話語教導信徒。"



政治的定義與教會的角色





政治的本質



政治源自希臘，指的是城邦中的管理、統治、參與和選舉，是公共生活的總和。簡而言之，政治是管理眾人事務的行為。無論我們是否談論政治，我們都無法完全遠離政治，因為教會和社會息息相關。



兩國論與敬虔主義的影響





兩國論的神學思維



基督徒的神學思維中，有兩個國度的概念：地上的國度和天上的國度。基督徒應該關注天上的國度，同時也應履行地上的責任，參與社會正義的發展和維護公共秩序。然而，部分基督徒認為，地上的事務不及天上的重要，因而對政治保持距離。



敬虔主義與屬靈的二分法





華人教會受敬虔主義影響較深，強調聖俗分離。地方教會如倪柝聲和李常受的教會，絕對不談政治，認為教會應專注於天國事務。這種敬虔主義的影響，使得許多華人牧者不敢在大選中表達立場。



教會合一與政治分歧





教會內部的分歧



很多牧者擔心，一旦談及競選，教會內部可能會引發分裂。支持共和黨和支持民主黨的信徒都會有，牧者為了維持教會的合一，選擇不談政治。然而，這樣的做法是否正確值得探討。教會應該在真理上合一，而不是向世界妥協。



個人立場與聖經教導





作為牧者，張伯笠牧師選擇堅持聖經的原則，反對提出違背聖經教導之政策的政黨。例如，支持墮胎、同性戀權益等，這些都與聖經的價值觀相衝突。



結論





張伯笠牧師總結道，華人教會的牧者在大選中顧慮的態度，主要是受兩國論、敬虔主義和教會合一的影響。然而，教會應該在真理上合一，不應向世界妥協。張伯笠牧師表達，希望通過這次討論，能夠引發更多人對基督徒參與政治的思考，並勇敢地表達自己的立場。

