Asia CPX 植堂論壇促教會聯合推動2033年大使命

亞洲教會倍增網絡（Asia CPX）舉辦植堂論壇，主題為「未竟之業：事工的大使命異象」。朴韓美牧師透露全球宣教計劃，設定2033年為里程碑，提出「B」目標：聖經翻譯、信徒裝備、教會建立、突破性禱告，呼籲宣教士、牧師和信徒共同努力。



文化與語言差異 對宣教的重要



朴韓美牧師博士（ Rev.Dr.Lisa Pak ）為加拿大籍韓裔第二代移民 , 現任Finishing the Task機構全球策略師，曾任職聖經機構及具備十四年牧會經驗。她在8月28日的亞洲教會倍增網絡的線上植堂論壇分享，80年代當地人還分不開韓國人和中國人的分別，誤以為她是中國人。然而，現今世界不僅存在民族、國家的邊界，所有民族群體也都存在，例如印度和中國之間的邊界，邊界內多種民族群體有不同的語言，因此有必要將福音帶到這些群體。



對她來說，耶穌基督大使命最重要是不斷提醒忙碌生活、照顧父母與耶穌基督的吩咐作出平衡，去使萬民作基督的門徒。雖然對於少數群體這個目標取得了巨大進展，但前面仍然有任務未完成。



朴韓美呼籲亞洲教會倍增網絡的教會對大使命抱有合作意識，目前設定里程碑是2033年，即基督教會的五旬節2000週年。她希望能夠與日益壯大的全球教會合作，集合大家有共同的大使命，完成這項任務。亞洲教會倍增網絡正在聚集志同道合的人，一起學習。



她認為：「文化差異和語言都有差異，但每種文化都是美麗的，每種思想體系都有上帝的反映，每種文化中都有墮落和破碎的東西。」然而，她不知道上帝賜給基督身體的一切在所有種族中是否都會達到這種程度的多樣性，以及所有語言和文化多樣性是否都得到了優化。



「現在，我們已經進入了數位時代，需要建立各種類型的教堂，突出特定的文化優勢和語言差異，以便我們確實可以接觸到最少的人群。」朴韓美補充說。



「B」目標與地方教會的獨特地位



展望未來，朴韓美提出「B」目標，旨在未來十年內實現以下四個具體目標：



1. Bible（聖經）：希望全球每個人都能獲得翻譯成他們母語的聖經。

2. Believers（信徒）：希望裝備每一位信徒，讓全球約26億基督徒能夠親自分享他們的信仰。

3. Body of Christ（基督的身體）：希望在沒有教會的地方，支持和建立新的教會。

4. Breakthrough Prayer（突破性的禱告）：希望地球上每一個不認識耶穌的人，都可以得到信徒的禱告。



完成2033年基督的大使命需要全球的宣教士、牧師和信徒共同努力。她指出，地方教會在這項任務中具有獨特地位，並列舉了幾個原因：



1. 最大參與度：根據2024年的最新估計，全球基督徒人口約為26.3億，約佔全世界每3人就有1人。



2. 分佈最廣：教會是一個真正的全球性組織，其影響範圍比任何其他實體都要遠。



3. 最高的動機：每個信徒都被賦予了大誡命和大使命。



4. 最長的連續：教會已經存在了近2000年，即使是地獄的力量也無法征服它。



5. 最快的擴張：教會的發展速度比任何組織都快。



6. 最強授權：神命令地方教會伸出援手。



這些因素使得地方教會在完成基督的大使命方面具有獨特的優勢和責任，朴韓美表示所有的權柄都賜給我們了，呼籲大家：「所以去吧！」

