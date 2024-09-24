在天堂裡，我的靈性身體會是什麼樣的？





有人問羅傑牧師, 如何理解使徒保羅所說, 我們的身體會從墳墓中復活?天堂裡我們的靈性身體會是甚麼樣的?以下是羅傑牧師的詳細解答。



和你一樣，我對於我們死後會發生什麼也有很多疑問。我最受歡迎的《問羅傑》文章之一--擁有數百萬次觀看--就是關於火葬的！我認為，當我們所愛的人去世時，對未來充滿疑惑是很自然的。



在《哥林多前書》第15章，保羅討論了這個問題。哥林多的一些基督徒開始否認死者復活的基本基督教教義--這是耶穌在祂的事工中多次教導的教義，也是祂通過自己的復活實踐的教義。



保羅清楚地指出，死者復活為何對福音至關重要，他寫道："你們因這福音得救，這福音就是基督照聖經所說，為我們的罪死了，埋葬了，第三天照聖經所說復活了，又顯現給基法，然後是十二使徒......"（《哥林多前書》15:2-5）



我們的復活也是基礎性的。保羅接著說：



"若死人不復活，基督也就沒有復活了......但基督確已從死人中復活，成為已睡之人初熟的果子......到時候，基督來了，那些屬於祂的人"（《哥林多前書》15:20, 23）。



每當神選擇用比喻或插圖來闡明一個真理，以幫助簡化一個奧秘時，我總是感到非常感激。保羅將肉體比作種子，這是神按祂所定的方式創造的。然而，當種子被種下時，它會死去，然後以另一種形式重新獲得生命。他這樣結束了他的解釋：



死人復活也是這樣：所種的是必朽壞的，復活的是不朽壞的； 所種的是羞辱的，復活的是榮耀的；所種的是軟弱的，復活的是強壯的；（《哥林多前書》15:42-43）



在這裡，我們知道有肉體和靈性身體。它們的本質完全不同。對我來說，還有兩個問題尚未解答。



首先，復活的過程是怎樣的？其次，我們復活後會擁有什麼樣的身體？



我們身體復活的過程和時間



我們知道耶穌以"肉體和骨頭"被復活了（路加福音24:39）。我們也將像祂一樣被復活（羅馬書6:5）。主將以祂的力量"改變我們卑賤的身體，使我們的身體像祂榮耀的身體"（腓立比書3:21）。



許多聖經經文宣告，我們將像耶穌一樣，擁有適合天堂的靈性身體。



保羅在《哥林多前書》第15章和《帖撒羅尼迦前書》1-4章描述了一個稱為"被提"的事件，這將在七年大災難的開始或中期發生。作為背景，當大災難開始時，地球上將爆發所有地獄的災難。神開始向人類傾倒祂的憤怒。敵基督及其勢力無情地殺害了成千上萬的基督徒和猶太人。



在被提時，已經去世的基督徒的墳墓會被打開，他們會在空中升起，迎接耶穌，並得到靈性身體。當時仍然活著的基督徒會立即變成靈性身體。兩組人都會進入天堂。



"因為主必親自從天降臨，有號筒的聲音和神的使者，並且在基督裡死了的人必先復活。以後，我們這些活著還存留的人，必和他們一同被提到雲中，與主相遇在空中"（《帖撒羅尼迦前書》4:13-16）。



耶穌也描述了被提的情景：



"當人子來的時候，將會有這樣的情形：兩個人在田間工作，一個被接去，另一個留下。兩個女人在磨麵，一個被接去，另一個留下。所以，你們要警醒，因為你們不知道你們的主是那一天來"（馬太福音24:39-42）。



有可能耶穌描述的被提發生在大災難的結束時，而不是在開始或中期。這個復活事件將與耶穌的第二次降臨同時發生，這正是在大災難的最後。然而，我持有被提在大災難前期或中期發生的觀點。（如需更多信息，請查閱我其他關於"被提"的《問羅傑》文章。）



我們的身體可能會有兩次復活嗎？



坦白說，我看不出為什麼不能有兩次復活。第一次復活會在大災難的開始或中期發生（《帖撒羅尼迦前書》4章）。第二次復活則會在第二次降臨時發生，如《馬太福音》24章所描述。



順便提一下，我一直在思考《馬太福音》27:50-53中記載的那些在耶穌被釘十字架和復活期間及之後被復活的聖人的身體：



"耶穌再叫一聲，大聲說：'成了！'隨即，聖所的幔子從上到下裂為兩半，地也震動，磐石也崩裂。眾墓也開了，已死聖徒的身體多有復活的；他們出來，進入聖城，顯給許多人看。"



這些人是誰呢？



神告訴我們，他們的工作是宣揚福音和耶穌的復活。除此之外，我們不知道他們事奉了多久，也不知道神如何使他們復活。我懷疑神是否再將他們埋葬。也許他們是被提的先鋒。



我們在天堂的靈性身體會是什麼樣的



《哥林多前書》15:42宣告："我們既然帶有了地上的形象，也必帶有天上的形象。"



我們可以透過耶穌復活後的顯現，窺見我們復活身體的樣貌。在《使徒行傳》1-2章中，你會看到耶穌仍然有明顯的傷痕，祂的門徒可以實際觸摸祂。然而，祂能夠毫不費力地旅行，隨心所欲地顯現和消失。祂能穿過牆壁和門，也能吃喝、坐下和交談。聖經告訴我們，我們的"地上身體"將會像祂的榮耀身體一樣。



想像一下當時在以馬忤斯路上與耶穌同行的情景，克留巴和他的妻子正討論當天的釘十字架事件。突然，耶穌就在他們身旁走路和談話。祂來到他們的家中，向他們顯現。他們一起吃了煮魚。他們懇求耶穌留下，但祂還有其他使命要完成。



瑪麗亞坐在打開的墳墓旁，與一位她不認識的男人交談。當那人逐漸揭示自己時，她突然認出這是耶穌。耶穌指示她告訴門徒剛剛發生的事情。不久後，祂突然出現在他們中間。



兩週後，在樓上房間，多馬觸摸了耶穌的身體，那身體有肉體和血液。那是一個真實的身體。多馬因此信了耶穌。耶穌甚至吃了烤魚。（見《馬可福音》16:40；《路加福音》24:1-2；《路加福音》24:37-40）



想像一下看見祂隨心所欲地顯現和消失的情景。"傳送我"是《星際迷航》系列中最著名的口號之一。當角色希望從遙遠的地方傳送回企業號時，會發出這個命令。是否可以類比為此？祂的身體似乎超越了時間和空間。



看看《腓立比書》3:20-21：



"我們的國籍在天上，我們也等候那從天上來的救主，就是主耶穌基督，祂要按著那使萬有歸服於自己的大能，改變我們卑賤的身體，與祂榮耀的身體相似。"



大多數基督徒可能認為我們將會是某種靈體。但我們的靈性身體遠不止於此！



記住，我們的身體會像耶穌的身體一樣，這點很重要，因為我們傾向於把靈體看作是漂浮在某處的模糊體。但事實並非如此。耶穌在靈性身體中能做的所有事情，我們的靈性身體也能做到。我們知道這一點，因為我們的身體會像祂的身體一樣。



我們現在的身體會生病和死亡，但當它們成為靈性身體時，將充滿榮耀。現在它們是弱的，但當我們經歷復活時，它們將充滿力量。它們在死時只是人類的身體，但當它們復活時，它們將成為超靈性的類人身體。



我們將在一個由神精心設計的實體身體中度過永恆，使我們適合在天堂的靈性領域中生活和活動。



復活需要多少身體部位？



如果身體在飛機墜毀中被粉碎成碎片，那一小塊足夠嗎？



那些在深海中淹死、屍體已經分解並飄散了很久的人怎麼辦？



還有那些在戰爭中被炸成萬千碎片的人呢？



一個分子足夠重建一個身體嗎？一條DNA鏈夠不夠？



我們的無限創造者神不需要使用我們的物理身體。細胞不斷地死亡和被取代。你知道嗎，你體內沒有一個細胞是三年前的細胞？



當然，神完全能夠為我們造出祂選擇的任何靈性身體。畢竟，如果祂能夠從無中創造宇宙（希伯來書11:3），祂當然也能從無中造出一個身體。



請放心！保羅以充滿希望的話語結束了對復活身體的教導：



"這必然成就：'死亡被勝利吞滅了。死亡啊，你的勝利在哪裡？死亡啊，你的毒刺在哪裡？'"（《哥林多前書》15:49-50, 52-53）



希望這對你有所幫助，並給你對我們在天堂的未來帶來希望！



Dr. Roger Barrier 是 Preach It, Teach It 的創始人，是知名作家和備受追捧的會議講者。Roger 在全球 32 個國家教授了數千名牧師、傳教士和基督教領袖。



(資料來源: crosswalk)

