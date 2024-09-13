日本「虛擬聖經圖書館」啟動探索聖經翻譯時空旅程









日本聖書協會利用元宇宙技術開設「虛擬聖經圖書館」，遊客可以在建築內漫步觀賞古老聖經譯本，並與世界各地的人們交流，吸引新世代，圖書館9月2日正式開放。



日本基督教媒體Christian Press報導，日本聖書協會以「廣泛傳播聖經是我們的工作」為座右銘，致力於透過數位方式傳播聖經，包括官方網站、社交媒體平台如Facebook、X（原Twitter）、Instagram和YouTube。



新開放的「虛擬聖經圖書館」將作為資訊傳播媒介超越那些方法，提供用戶在建築物內漫步的遊戲式體驗，同時了解聖經公會的工作，並將聖經的奇妙和話語的祝福傳遞給更多的人。



用戶可以從協會的主頁訪問「虛擬聖經圖書館」。進入後，可以操作頭像並瀏覽博物館般的建築內設置的面板和影片。點擊面板將帶您進入詳細資訊頁面，可以查閱聖經公會的歷史和工作、世界聖經公會聯合會的工作、聖經翻譯的歷史、講座信息、聖經公會製作和出版物的介紹以及聖經等各種信息。



用戶可以選擇多個頭像，並使用聊天功能在博物館內相互互動。此外，也可以透過連結為聖經傳播活動捐款並購買聖經和商品。



該協會認為「虛擬聖經圖書館」的可能性是無限的，並計劃在未來利用虛擬空間開發各種項目。目前正準備在館內舉辦聖經展覽和講座，介紹日本聖經公會收藏的珍貴聖經，包括現存最古老的日文聖經譯本、1600年代出版的英皇欽定版聖經，並與世界各地的人們分享各種語言的聖經介紹、與遊客的互動活動等。此外，明年的聖經傳播150週年活動也將在「虛擬聖經博物館」舉行。



為了慶祝「虛擬聖經博物館」的開幕，協會將舉辦有獎問答活動作為紀念活動。參與者需根據提示對圖書館內放置的數字進行排序，並使用申請表提交答案，以參與抽獎，贏得體育聖經等獎品。申請截止日期為9月30日，得獎名單將於10月15日公佈。獎品詳情及活動詳情請參閱「虛擬聖經博物館」網址中列出的申請指南。

