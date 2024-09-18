關於萬聖節 如何以榮耀基督的方式來度過

萬聖節對於基督徒來說可能是一個具有爭議性的節日。我們中的許多人從小就慶祝這個家庭傳統，或者完全避開它，並且不確定如何以一種榮耀基督的方式來應對它。在我們帶領自己的家庭時，我們可能會對如何面對這個更具爭議性的節日感到矛盾。



在我的朋友圈中，我們認識的大多數家庭對待這個節日的方式非常不同！有些人讓孩子們打扮參加活動，但不進行"不給糖就搗蛋"的活動。另一些人則完全贊同孩子們在10月31日晚上挨家挨戶地收集糖果。還有我們社區小組中的一些家庭選擇創建自己的萬聖節傳統，完全與我們文化中傳統的慶祝方式無關，以避免節日中較為黑暗的部分。作為基督的追隨者，同時保持緊密的社區關係，每個人都可以選擇一種獨特的方式來度過萬聖節。



重點是，沒有一個完美的答案來解釋每個家庭應該如何度過萬聖節的傳統和慶祝活動。然而，我們應該在面對這個節日時設立一些界限，並在家中創造回憶的同時，堅守這些信念。



以下是一些建議，幫助你作為基督的追隨者，與你的家庭度過萬聖節：



1, 不慶祝邪惡



以弗所書 5:12 給了我們一個強烈的警告，經文說：「那暗中所行的，就是提起來也是可恥的。」這意味著，作為基督的追隨者，我們的生活應該無可指責。我們不應該慶祝邪惡，而是被呼召在黑暗的世界中帶來光明和生命。



作為一家人，確保你們自己的萬聖節傳統避免讚美黑暗勢力和理念是至關重要的。這可能包括為家庭選擇的服裝角色設定指導方針。在我們家，沒有人允許穿戴帶有血腥、死亡或恐怖外觀的服裝。



另一個應用這一指導方針的地方是你在萬聖節期間推薦的媒體。許多「萬聖節主題」的娛樂形式都非常黑暗，並且讚美邪惡勢力。我們需要確保不允許這些圖像進入我們的家庭，因為對基督徒來說，享受這些是可恥的。







2, 創造美好的家庭回憶



你們作為一個家庭參與的傳統應該是積極而愉快的，並且能夠增進家庭的凝聚力。選擇一個有趣的服裝參加「汽車後備廂萬聖節」、一起製作熱巧克力，或者與朋友聚會分享美食，這些都是享受這個季節的甜蜜方式。



小時候，我的家庭嚴格避開萬聖節；每年我都覺得自己錯過了一些看起來很有趣的東西。如果你選擇不進行「不給糖就搗蛋」的活動，那麼就創造自己的有趣傳統，讓你的家人感受到節日的喜悅。我們的一位朋友每年萬聖節都帶孩子們去「大狼屋」度假村，享受一次盛大的家庭度假！我相信當別人問起他們如何度過10月31日時，他們的孩子不會覺得自己錯過了什麼。



你不必計劃一次家庭旅行來創造特別的回憶，但應該創造一個家庭可以享受的儀式，同時周圍的世界也在享受節日。選擇你們喜歡的糖果作為家庭享用，製作一頓特別的餐點，計劃一次秋季聚會，享受一次特別的家庭電影之夜。就趁這個機會一起享受涼爽的空氣和秋季的美食吧。







3, 教育家人分辨善與惡



萬聖節是討論善與惡之間衝突的好時機。黑暗的裝飾、慶祝活動、服裝和節目在我們的文化中隨處可見，邪惡被大肆展示。聖經教導我們，這個世界是在邪惡勢力的控制之下（約翰一書 5:19），因此當我們的文化公開提升這些勢力時，我們不應該感到驚訝。但作為基督的追隨者，我們是推動光明、驅散黑暗的代理人。



當我們的傳統、生活方式和家庭選擇與文化有所不同時，我們可能會感到有些不適，但這是討論我們在家中與他人區別及其原因的好機會。我們不是在試圖成為「掃興的人」，而是要意識到我們周圍的善惡之戰。我們的行動要麼播撒神國的良善，要麼增加這個世界上猖獗的邪惡混亂。我們需要神的智慧之靈來指導我們每一個選擇，以確保我們繼續沿著通往天堂的窄路前行。



4, 在秋季讚嘆神的創造



萬聖節正值秋季的高峰，這是一個享受戶外活動並全家一起讚嘆神美好創造的美好時機。與其讓萬聖節成為關於妖精、鬼魂和幽靈的節日，我們可以慶祝樹葉的變色、迷人的景色和宜人的秋季氣溫。



作為信徒，我們在每個季節中看到神在萬物中的存在是一種喜悅。我們有幸向孩子們展示如何看到神在我們世界中的工作，並在任何可能的時候慶祝祂的威嚴。一些有趣的方式來慶祝創造包括進行秋季家庭遠足、露營旅行、享受蘋果等秋季豐收的果實，並在九月、十月和十一月一起觀察環境的變化。







5, 為智慧和辨別力祈禱



最終，每個家庭都有選擇如何度過每個節日的特權。我們所慶祝的許多常見節日都有異教的根源，但作為基督的追隨者，我們大多會強調如何在這些慶祝時刻中找到神，而不是專注於這些日期周圍的黑暗儀式。



我們需要神的指引之靈來展示祂的道路並教導我們祂的路徑（詩篇25:4）。感謝神，在這段旅程中祂始終忠實地提醒和糾正我們。也許某一年你覺得穿某種服裝沒問題，而今年你聽到聖靈引導你走向一個新的傳統。我們必須在生活中的一切事上遵從那引導和提醒的聲音，但感謝神的恩典是豐富的。不管我們如何度過節日，祂都愛我們，並希望你的家庭在我們共同慶祝的大時刻以及小時刻中找到喜悅。(資料來源:crosswalk)

