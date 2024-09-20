彭蒙惠紀念音樂會在台北舉行 全場四千人紀念這「一粒麥子」

《 彭蒙惠紀念音樂會》於2024年9月20日在台北國際會議中心大會堂舉行，全場近四千人，包括教會牧者同工、政府領導、事工不同时代的同工、彭老師各年齡層的學生。感動時刻迭起，主辦方還使用VCR技術呈現彭蒙惠老師吹奏小喇叭的場面，就像她也在現場一樣。







據台灣《基督教今日報》報道，「A FRIEND FOR LIFE」彭蒙惠老師紀念音樂會節目安排以「The Class！」貫穿，全場用彭老師年輕到老的影片為主軸，由空英老師與天韻團員用戲劇及音樂串起彭老師奉獻的一生，傳達出彭老師愛上帝、愛台灣的精神。



這次音樂會的主辦單位是救世傳播協會、空中英語教師及天韻合唱團，這些都是與彭蒙惠老師有深刻淵源的機構與事工。主辦單位獻上〈A Friend for Life〉主題獻唱。救世傳播協會會長謝光哲勉勵現場：「彭老師生前希望大家都能拿到天國的護照。」董事長洪善群表示，彭老師就像一粒麥子，將自己的生命完全獻上，結出許多子粒來。







紀念音樂會中，主辦單位還透過彭老師生前分享的VCR，鼓勵大家繼續努力傳福音，帶領跟更多人拿到天國的鑰匙，將來在天家再相見。







救世傳播協會／空中英語教室創辦人、美籍宣教士彭蒙惠（Doris Marie Brougham）8月6日在台灣淡水馬偕醫院安息主懷，享年98歲。



彭蒙惠老師1926年出生於美國西雅圖，12歲時決志到中國傳福音，放棄了紐約音樂學院獎學金、離別父母家鄉、割捨愛情、放下高薪、捨棄舒適的生活，不顧惜自己的身家性命。1948年在國共內戰最激烈的時刻來到上海，後轉站到了台灣。年僅22歲的異國女孩在烽火連天時，一路逃難還不忘一邊傳福音。



彭蒙惠老師還創辦了「天韻合唱團」。這是台灣第一支由基督徒組成的音樂團體，宣教足跡遍及五大洲三十六個國家，積極向各地華人傳福音。

