《首爾聲明》洛桑50年第4份文件：福音為本應對全球挑戰





第四屆洛桑世界福音會議在首爾仁川啟幕前公佈《首爾聲明》（Seoul Statement），為洛桑運動50年以來第4份文件。《首爾聲明》強調基督徒在全球福音事工中的責任，呼籲教會和信徒積極回應當前世界的挑戰，進一步推動基督教信仰的普及與實踐。



洛桑運動自五十年前成立以來，一直以《洛桑信約》（1974）、《馬尼拉宣言》（1989）和《開普敦承諾》（2010）為指導原則。第四屆洛桑大會通過的《首爾聲明》肯定先前的大會文件，並在其基礎重申對肯定福音中心地位和忠實於讀經的承諾。



《首爾聲明》涵蓋七個重要主題，概述了基督徒在現代社會中的使命和責任：



一、福音：我們生活和宣講的故事

聲明強調福音是基督徒生活的核心，並呼籲教會與信徒應持守福音真理，並藉此影響世界，成為光和鹽。



二、聖經：我們閱讀並順服的經文



聲明重申聖經的至高權威，並鼓勵信徒透過深入研讀和順服神的話語，來指引信仰和實踐。對經文的忠實解讀，是全球教會有效應對挑戰的基石。



三、教會：我們所愛和建立的神的子民

聲明指出，教會是基督的身體，承擔了培養門徒的使命。即使面臨外界挑戰和內部威脅，教會仍須忠心宣揚基督，並以多樣的方式彰顯基督的榮美。



四、人：受造並得以恢復的上帝形象

聲明強調人是按照神的形象所造，並在基督裡得以恢復。這一部分特別指出，無論男女，都是神受造的事實，並蒙召在基督裡活出聖潔的生命。



五、門徒訓練：蒙召成為聖潔並肩負使命

信徒不僅要追求個人的聖潔，還需肩負宣教使命。聲明鼓勵教會在門徒訓練中設立健全的問責機制，並培養事工領袖，以示範健康的領導與管理。



六、萬民之家：我們為和平服務

在充滿衝突的世界中，教會作為萬民之家應看到受苦的人，並為他們禱告與服事。基督徒應致力於傳揚耶穌基督的福音，讓這個破碎的世界得到和平與和解。



七、技術：我們理解並管理的創新加速

聲明承認技術是人類按照神形象受造的創造力表現，但警告技術發展也可能受到罪的影響。基督徒應以先知式的眼光來批判和參與技術的發展，確保其符合神的旨意和人類的福祉。



《首爾聲明》重申了基督徒對福音、聖經、教會和社會各方面的責任，呼籲信徒在現今的時代中，透過門徒訓練和對技術的管理，來推動神國度的擴展​。《首爾聲明》意圖喚起基督徒對於使命的認知，強調教會和個人在全球福音事工中的重要角色, 並為現代教會提供清晰的方向，並呼籲信徒積極回應神的呼召，參與到福音傳播與社會更新的工作中。



《首爾聲明》全文

