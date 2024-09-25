遭受批評後 洛桑大會修改《首爾聲明》有關同性戀的內容部分

第四屆洛桑世界福音大會在韓國仁川舉行期間，《首爾聲明》的一些與教會應對同性戀問題相關的段落被修改。洛桑聲明的編輯團隊調整了兩個涉及同性戀的段落，並表示可能會有更多"非實質性"的修改。



根據洛桑官網當前發布的《首爾聲明》，第69段描述了教會對同性吸引的基督徒的理解和回應。與最初的版本（韓國基督教媒體ChristianDaily報導中提到了最初版本）相比，修改後的內容去掉了"無知和偏見"、"歧視和不公正"等措辭，並不再提到"許多地區教會"的挑戰，而是簡單地使用了"基督教社區"這一表述。同時，原本提到的"我們為我們的失敗悔改，並為給基督身體的兄弟姐妹帶來的傷害感到痛心"的表述也被修改為"我們為對基督身體內弟兄姊妹缺乏愛的行為悔改"。



最初發布的第69段內容：

我們認識到，教會內外有許多人經歷同性吸引，且對某些人來說，這可能是唯一的或主導的吸引。聖經堅持認為，基督徒必須抵抗誘惑，在欲望和行為上都保持性聖潔，這同樣適用於有異性吸引的人和有同性吸引的人。然而，我們認識到，許多地區教會中的基督徒因無知和偏見面臨挑戰，並因此在基督教社區中遭遇歧視和不公。我們為我們的失敗悔改，並為給基督身體的兄弟姐妹帶來的傷害感到痛心。



修改後的第69段內容：

我們承認，教會內外有許多人都有被同性吸引的經歷，對一些人來說，這是唯一或主要的吸引。聖經堅持認為，基督徒必須抵擋試探，在欲望和行為上保持性方面的聖潔，這一點同樣適用於受異性吸引的人和受同性吸引的人。然而，我們承認，即使在基督徒社區中，被同性吸引的基督徒也會面臨挑戰。我們為自己對基督身體中的弟兄姊妹缺乏愛心而悔改。



除此之外，第70段中提到的"忠實的信徒"被簡化為"信徒"，以避免產生不必要的誤解。最初的版本提到："我們敦促教會領袖和地方教會認識到在我們的社區中存在忠實的、有同性吸引的信徒，並通過牧養關懷和建立健康的愛與友誼社區來支持他們的門徒生活。"而修改後的版本則刪除了"忠實的"一詞。



根據韓國Christian Today報道，韓國宗教界對相關段落做出了反應，稱這份聲明顯示「一些地方教會或基督教團體可能對同性戀者做了錯事，」儘管大多數地方教會和基督教社區沒有做錯。



然而，在周二的新聞發布會上，當Christian Daily International問及這一變化時，洛桑發言人表示，這一編輯實際上是本應在首爾聲明最早發布之前進行的，稱其為「疏忽」, 並表示修改是為了確保措辭更加精準，且大多數調整是編輯流程中的小改動。他還補充說，「調整幅度並不大, 未來可能會有更多類似的非實質性修改」。



此次提前發布《首爾聲明》，而不是在大會結束後發布，也引發了一些與會者的疑問。會議項目總監大衛·本內特表示，該聲明的目的是為會議討論提供指導，而不是對全球教會當前面臨的宣教挑戰作出最終回應。《首爾聲明》旨在補充《洛桑誓約》、《馬尼拉聲明》和《開普敦承諾》等關鍵文件，提供對當代神學和宣教挑戰的新見解，而非取代這些基礎性文件。

