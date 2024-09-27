猶太學者解讀以賽亞書：以色列需反醒為何聖城被毀？

猶太及希伯來學者解讀以賽亞書第一章，與猶太歷史最悲傷時期聯繫，強調以色列需反醒為何聖城被摧毀，呼籲履行社會正義，期待耶路撒冷的復興與上帝的寬恕。



以色列需反醒為何聖城被摧毀？



艾琳·蘭開斯特（Irene Lancaster）在《今日基督教》（Christianity Today） 撰文，指出以賽亞書第一章是猶太人在「聖殿被毀日」（Tisha B'Av）【猶太曆埃波月（即五月）九日（一般在西曆七至八月間）】之前的安息日閱讀的經文之一，這個時期正值搭模斯齋戒（Fast of Tammuz）和亞弗齋戒（Fast of Av）之間的三週期間，是猶太曆中最悲傷的時期，因為耶路撒冷的聖殿在此期間被摧毀。



蘭開斯特指出，以賽亞書第一章提醒猶太人反思為甚麼他們的土地、聖城和聖殿被摧毀。這時期是捫心自問的時刻，思考如何將對上帝的事奉融入日常生活，而不僅是儀式實踐。



上帝促以色列履行社會正義



文中提到，連牛和驢子都知道它們的主人和食物來源，但以色列，作為上帝的孩子，卻未能理解上帝的特殊待遇賦予了特殊的責任。以色列的國運取決於對上帝托拉的忠誠，但以色列已經拋棄了上帝，這就是為甚麼他們遭受疾病、火災和徹底毀滅的打擊。



蘭開斯特解釋說，儘管以色列和聖殿被摧毀，但第9節提到的「餘民的蹤跡」表明上帝保留了猶大和便雅憫部落的一小部分殘餘。正的悔改不僅是口頭上的，而是要回歸妥拉，這將導致上帝寬恕甚至是最令人髮指的罪，只有當社會中的弱者得到平反時，上帝才會再次垂聽祂的子民。



耶路撒冷的哀悼與復興



蘭開斯特繼而解讀以賽亞書21至23節，這些經文哀悼耶路撒冷曾經的樣子，並展望她可能會變成甚麼樣子。她認為，藉著其居民的悔改，耶路撒冷將得以復興，上帝將像「起初」一樣真正聽到猶太人的祈禱，並帶來救贖和復興。

