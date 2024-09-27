洛桑多國信徒代表上台促宗教自由 全場靜默禱告支援

在第四届洛桑世界福音会议（Lausanne World Evangelization Conference）上，宗教自由成为重要议题之一。大会特别设立了每晚专题讨论，主题为「全球教会反思--与受逼迫教会站在一起」，邀请来自不同国家的代表分享他们国家教会的现状。



25日晚，韩国首尔大学经济系教授金炳椽（Dr. Kim Byung Yeon）发表演讲，聚焦疫情后的经济挑战、家庭生活变化，以及南北韩统一问题。他特别提到，南韩教会正积极为脱北者提供帮助，并呼吁与会者为北韩的宗教自由和人权问题祷告。 金炳椽指出，圣经是信仰的基石，也是经济和政治盼望的来源。



他分析了疫情对家庭结构和生活方式的冲击，数据显示，疫情期间，南韩整体家庭收入减少至少一半，对社会产生了深远影响。此外，疫情使北韩的生活条件急剧恶化，基本生活需求无法得到满足，饮用水和食物短缺问题尤为严重。



在探讨南北韩政治局势时，金炳椽提到，虽然南北韩之间的紧张局势依然存在，但南韩教会积极推动统一使命。年轻一代对统一的态度有所改变，15年前，约50%的南韩年轻人支持统一，如今这一比例下降至30%。 他强调，教会通过设立专门部门，持续为脱北者提供援助，同时祈祷南北韩实现和解。然而，最近的俄乌冲突加剧了地区紧张局势，给朝鲜半岛的安全带来更多不确定性。



金炳椽在演讲最后呼吁与会者：「为北韩人民的政治自由和人权祷告！」大会屏幕上列出了代祷事项，包括朝鲜半岛和平、北韩核武问题、北韩人民的经济与生活、以及宗教和政治自由。 在金炳椽演讲后，来自多个国家的信徒代表纷纷上台，手持白纸黑字写着各自国家的名字，全场静默祷告，以此表达与受逼迫教会和信徒同在的决心。



根據監察全球信仰自由組織「敞開的門」（Open Doors）《2024全球守望名單》 」（World Watch List），逼迫指數滿分100，北韓排行榜首達「極高」水平（96），第二至十位分別為：2.索馬利亞（93） 3.利比亞（91） 4.厄利垂亞（89） 5.葉門（89） 6.奈及利亞（88） 7.巴基斯坦（87） 8.蘇丹（87） 9. 伊朗（86） 10.阿富汗（84）。

