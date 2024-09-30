15個小貼士 在這個秋天裝點舒適的家

家，在家庭和日常生活中的意義本來就重大，對我們的身心健康更是至關重要。在這個黑暗的世界裡，如果沒有一個避風港，我們可能會感到孤立無援，精神上和心理上都不健康。



大多數人只要一出家門，就會被沮喪所包圍。但家是一個能提供穩定和和平的地方。讓家成為避難所應該是我們的目標。



這個秋天，讓我們從看得見和看不見的層面上，都讓我們的家煥然一新。為了達到這點，我們需要做些準備。



在秋天和早春，為了應對即將到來的變化，農民會有很多準備。在秋天，他們為即將到來的寒冷月份做準備，讓事情慢下來，確保家人在冬季生存下來。在春天，他們準備播種，當大地從冬眠中醒來時，他們耕地。每個準備季節都讓他們更好地迎接下一個季節。我們應該把這些準備的季節帶回家中。



準備的過程具有重要意義。無論我們的目的是休息、和平還是更深層次的東西，這些季節對我們的家庭來說都是一份禮物。它使我們能夠自信地迎接下一個季節。當我們準備好時，未知的事物也變得更加容易承受。以下是我們可以在這個秋天為家裡做好準備的一些方法。



以下是15個小貼士，在這個秋天裝點舒適的家。



1，讓家變得舒適：拿出所有的毯子和枕頭，添加一些燈光，比如聖誕燈或閱讀燈。另一種讓家變得舒適的方法是增加一些植物（它們還可以淨化空氣）。在我的經驗中，舒適的家就是幸福的家。



2，點燃蠟燭：蠟燭或者擴香器中的油，可以讓溫暖的香氣充滿空氣，使你的心和你的家都感到新鮮和舒適。



3，整理杂物：秋天的開始是清理家裡雜物的好時機。移除那些已經好幾個月沒動過的東西。清理那些讓你感到壓力或焦慮的空間。花點時間處理掉多餘的玩具、未讀的書，甚至檢查食品儲藏室中的過期物品。這將給你一種更新的清晰感，讓你創造更多空間。



4，嘗試新食譜：秋天是喝湯的季節。無論你最喜歡的是蔬菜湯、雞肉面湯，還是香腸和意大利餛飩湯，不妨嘗試一些新食譜，為家人帶來溫暖。



5，创建安静的空间：為自己每天早晨創建一個安靜的空間。可以是一把舒適的椅子，配上毯子和蠟燭。不論你選擇哪個空間，讓它成為每天早晨可以蜷縮起來讀神的話語的舒適之地。



6，收起夏季衣物：讓家裡煥然一新的一部分就是收起不需要的東西。收起夏季衣物，拿出秋冬裝。這是一個整理衣櫥的好時機，簡化你的衣物，清理那些整個夏天都沒穿過的東西。



7, 讓陽光進來：冬天可能是最黑暗的月份，而過去的幾年也感覺像是最黑暗的歲月。打開百葉窗，讓陽光透過窗戶進來。走到戶外，深深呼吸，讓陽光照在你的皮膚上。讓光線進入你的家。



8, 為你的家和家人祷告：在祷告中守護你的心和家人。用祷告守護你的家。花時間為每個房間祷告。在祷告中讚美並數算你的祝福，把你的焦慮交託給神並將其放下。



9，把經文放在顯眼的地方：在整理你的家时，將經文貼在家中各處，當日子變得艱難時，它可以提醒我們真理；在美好時光裡，它也能讓我們想起喜樂與和平。



10，承諾無电子产品日：科技和社交媒體剝奪了我們很多東西。我們需要承諾无电子产品日，讓我們靜下心來，做一些不同的事情。拿出拼圖、遊戲、書籍、手工藝品，甚至小睡一會兒。把它寫在日曆上，承諾在每週的某些日子關掉科技產品。



11，選擇一個新的聖經研習：隨著秋天的到來，選擇一個新的聖經研習，讓神的話語充滿你，讓你重新定睛於基督。在這個彷彿無處可轉的世界裡，我們總可以轉向神的話語和祂為我們準備的真理。



12，承諾保持日程表的空閒： 大多數人已經恢復到疫情前的常規。我們的日程表正在填滿各種任務和活動。秋天是向過多活動说"不"的好時機。如果不是必要的，說"不"是可以的，保持慢節奏是可以的。大多數人已經開始欣賞清晰的日子和慢節奏的生活。



13，消除負面情緒：我們每天看到的很多都是負面的。新聞、網絡世界，找不到喜悅。信息和負面情緒無窮無盡。關掉它，不要翻看。美好的地方在於我們可以選擇自己放進心靈和思想的東西。



14，重拾你的愛好：當我們忙碌時，最先放棄的往往是愛好。重拾你喜愛但已放下的愛好。無論是編織、繪畫、跑步、音樂，重拾它，享受創作的時光。



15，承諾和平：承諾讓你的家和心靈充滿和平。在準備和更新你的家時，和平是保持一切的關鍵。不惜一切代價保護你的和平。進入冬季，我們可以在這種和平中休息。



這個秋天，花時間準備你的家和心靈。更新需要清理的東西，並在過程中堅持和平。當我們花時間準備和更新時，我們的心靈和家園會變得更好。（資料來源：crosswalk）

