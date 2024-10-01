林書豪現身說法：年輕基督徒如何在忙碌的生活中堅守信仰





年輕一代尤其是Z世代群體正在被社交網絡和電子產品包圍，這一群體中的基督徒如何在忙碌生活中堅守信仰，追求與神的親密關係？林書豪現身台北靈糧堂，分享了自己的親身經歷並鼓勵年輕基督徒群體。



2024年9月，林書豪在台北靈糧堂參與了一場特別的訪談，與周巽正牧師一起分享了他對「拿細耳的世代」的深刻感悟。這場訪談不僅吸引了眾多林書豪的粉絲，也觸動了在場的年輕基督徒。



周巽正牧師首先介紹了「拿細耳的世代」的概念，源自《民數記》第六章，指的是那些自願向神許願，將生命完全獻給神的人。他說道，台灣教會在三月發起了為期21天的進食禱告，許多年輕人積極參與，顯示出他們對神的熱愛與投入。這一運動中，神在台灣興起了一群拿細耳的世代，他們充滿熱情地為神而活。







林書豪回憶道，他在這個賽季中某天感受到神的呼召，回憶起他多年前向神許下的拿細耳人的願望。這個願望包括不使用社交媒體、不打電動、不飲酒、不聽流行音樂。他坦誠地分享了他如何在過去六七年裡逐漸淡忘了這些許願，但在這次的呼召與感動下，他決定重新遵守這些誓言。



林書豪描述了他重新開始守拿細耳人誓言的過程。起初，他感到非常無聊和掙扎，但隨著時間的推移，他發現自己能夠更專注於與神的關係，感受到內心的平靜和神的同在。他特別提到，在這段時間裡，他意識到自己對手機和社交媒體的依賴，學會了如何在沒有這些干擾的情況下，更多地與神溝通和禱告。



林書豪也表示他深刻地體會到，成為拿細耳人並不是要增加什麼，而是要減少生活中的雜念，讓生活變得簡單，從而更純粹地獻給神。他表示，希望通過自己的分享，能夠激勵更多的年輕人去思考他們與神的關係，勇敢地追求與神更親密的連接。



林書豪還提到了他在新北國王隊中的禱告團體。他強調禱告在他生活中的重要性，並分享了他如何在球隊中建立禱告團，與隊友們一起在信仰上互相支持，共同成長。

