華人校長解析美國公立學校和私立教育的差異

公立和私立學校的教育體系存在顯著差異。矽谷國中校長黃以祥詳細解析了這些差異，並分享了他對美國新世代教育的觀察。



在"優視頻道"最近一次訪談中，黃校長分享了他對美國教育的觀察。他提到，美國公立學校的教育評估數據顯示，美國在數學、科學和閱讀等方面的國際排名相對靠後，2022年排在第18名。這些排名中，名列前茅的多是亞洲國家。黃校長指出，公立學校的教師面臨著統一進度的壓力，無法根據每個學生的個體差異進行調整。他表示："公立學校的老師必須跟著統一的教材進度走，這樣一來，就算學生的學習速度不同，老師也很難靈活調整。"



此外，黃校長強調，由於公立學校的經費來自房地產稅，因此經費充足與否與學區的房地產價值直接相關。這導致不同地區的公立學校在資源配置上存在巨大差異。他說："如果房地產價值高的地區，學校的經費就會較為充足。"



與此相對，私立學校在資源和靈活性方面有明顯優勢。黃校長指出，私立學校的經費主要來自學費和捐款，因此能夠為學生提供更多資源。他還提到，私立學校在課程設計上更具靈活性，教師可以根據學生的需求和興趣調整教學內容和進度。



在家教育是第三種方式。但通常由於在家教育的規模較小，學生/孩子缺少機會練習社交技能，在進入中學時就需要另找平台，提升社交技能。



在討論教師與學生的互動時，黃校長提到，許多基督徒教師會在公立學校中找到自己的使命，他們試圖在不違反政策的前提下，將聖經價值觀和信仰融入教學。黃校長分享了一個故事："有一位老師在公立學校內開放教室，讓孩子們自由討論人生和未來，這樣的互動讓孩子們感覺與其他老師不同。"但更進一步的探討就受到限制。這種情況下，老師通常會給學生推薦一些資料，鼓勵感興趣的學生進一步探索。



關於家長的參與，黃校長指出，公立學校因受到多層級政府的管理，家長參與的空間相對有限，而私立學校則更靈活，家長有更多機會參與到學校的管理和決策中。

