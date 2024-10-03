陳肇兆牧師：環球聖經新譯本的意義與價值

環球聖經公會總幹事陳肇兆牧師/博士（Rev. Dr. David Chan）近日在接受"优视"節目訪問時，詳細介紹了環球聖經公會的工作，特別是關於最新《環球聖經新譯本》的背景、翻譯過程及其對當代基督徒的重要性。



陳肇兆牧師指出，環球聖經公會成立於2000年，為非牟利性福音機構，主要工作是翻譯聖經和推動基督徒讀聖經。他提到，50多年前，一批中國牧者開始考慮中國人自行翻譯中文聖經，環球聖經新譯本的翻譯過程從那時候開始。



陳牧師強調，由於原版中文聖經年代久遠，語言與現代漢語脫節，因此有必要重新翻譯。聖經翻譯的目的是為了讓現代讀者能夠更容易理解聖經的內容，同時保證其忠實於原文。



環球聖經新譯本採用了最新的聖經研究成果，並廣泛參考了不同語言的聖經版本，以確保其準確性和易讀性。陳肇兆牧師提到，整個翻譯團隊超過100多人，包括六十多位聖經學者，以及主編、新舊約編輯和語言專家。



在談到環球聖經新譯本的特點時，陳肇兆牧師表示，這部譯本特別注重原文的細節和上下文的連貫性，每卷書都附有翻譯註腳，解釋翻譯選擇依據。此外，譯本中提供神學層面的解釋，還加入"鑑別學解釋"--講解不同版本的選擇一句。



陳肇兆牧師還特別強調了這部譯本對於推廣基督教信仰的重要性。他認為，環球聖經新譯本不僅是一本聖經，更是一個橋樑，幫助不同文化背景的人們更深入地了解和接受基督教信仰。他提到，基督教學者們在講道和釋經中常引用《新譯本》，認為其翻譯精准；另，環球聖經公會在收到的反饋中發現，新譯本在傳福音中表現出色，對慕道友不需要過多解釋經文含義，傳福音的效率大大提升。



提及全球聖經公會未來計劃，陳牧師表示其機構正推動《環球讀經研經行動》，鼓勵基督徒每天讀經，並通過線上資源帶領基督徒一年內讀完整本聖經。



《環球聖經新譯本》翻譯過程：1971年開始，滕近輝牧師、鮑會園博士和陳終道牧師等一批華人聖經學者認定宣教士翻譯聖經時代已經結束，並成立了中文聖經新譯會。自那時起，華人聖經學者自行從原文翻譯聖經，並於1992年出版了《聖經新譯本．嚮導版》，為全球華人提供忠於原文、易讀易懂且信仰純正的中文聖經。經過8年的修訂，於21世紀初 完成了《聖經新譯本．跨世代版》。之後，中文聖經新譯會功成身退，容保罗牧師成立環球聖經公會，繼續推動讀經事工並進行聖經新譯本精益求精的修訂工作。在此基礎上，於2015年完成環球聖經譯本新約全書的翻譯，隨後完成了摩西五經的五卷單行本。2017年，賴建國博士擔任舊約主編，陸續出版了各種舊約的單行本。在2021年和2022年，所有舊約卷一至卷三加入註釋的繁簡體字版出版。至此，出版《環球聖經譯本》新舊約全書嚮導版（共4冊），經翻譯團隊審定，最終出版「忠於原文、易讀易懂、信仰純正」的《環球聖經譯本》。





