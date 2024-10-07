SOZO香港特會：百間教會近200人進入醫治釋放時刻！

國際伯特利SOZO亞洲團隊於9月28日在循道衞理聯合教會國際禮拜堂舉辦SOZO香港特會，現場吸引來自超過100間香港教會、不同國家近200位牧者和弟兄姊妹參加，引領參與者進入拯救、醫治和釋放的經歷，並啟發他們邁向生命的突破。



SOZO特會由DIVINE內在醫治事工主辦，國際伯特利SOZO亞洲團隊協辦。DIVINE內在醫治事工由HosannaWind活旋創辦、義工團隊在職場共同推動。當晚的活動首先由UFIRE Networks燊火青年網絡帶領，與會眾共同敬拜父神，整個會場充滿了火熱的音樂和歌聲。



內在醫治和釋放需求龐大



HosannaWind活旋創辦人、DIVINE內在醫治事工發起人及香港國度轉化網絡使徒聯盟成員Sarah Eve Chu分享十多年前接觸SOZO，從以西結書看到異象幫助婦女脫離壓抑，領受給我們的醫治。



她特別感恩：「在HosannaWind活旋七周年的重要時刻，能夠舉辦SOZO特會，聽到來自新加坡、印度和中國大陸的牧者和弟兄姊妹的參與，讓我們深感振奮與榮幸，內在醫治和釋放的需求實在是非常龐大。」



特會後國際伯特利SOZO亞洲團隊將持續進行為期兩天的醫治服務，透過SOZO的方式，參與者在此過程中體驗了生命的突破和釋放。Sarah Eve Chu也提到，這次活動帶給團隊成員豐富的學習體驗，並激勵了每個人再次投入福音事工的熱情，呼籲大家報名參加10月11至12日SOZO基礎訓練。



體驗內在醫治將負面情緒撥走



SOZO特會主講嘉賓，國際伯特利SOZO及FinancialSOZO亞洲區指導師Ms Madeleine Tan帶領會眾3步驟體驗內在醫治。



第一步：會眾站立閉上眼睛，求神告訴每一個人內裡任何的負面聲音，用手撥走肩膊 上面所有負面的說話，直至感覺肩膊輕省。求聖靈寬恕向我們說負面話的人，同時原諒自己內在的苦毒，讓我們釋放得自由不被捆綁，將負面情緒撥走：「你能原諒這些人嗎？將這些人撥走，甚至用力搣走佢！」



第二步：會眾將腳踏出大力揼地，奉聖靈憑著信心做這些動作，會場隨即傳來眾人踏步聲，大家再次感謝神不受負面說話影響。



第三步：Lisa Leong則帶領會眾向前行：「我們要踏出這一步，將所有一切舊的離開我們，進入神給我們新的前路向前行。」 然後大家數著1、2、3向前踏步。



過去、現在、將來 行在神所賦予的命定之中



Madeleine繼而深入分享SOZO的核心理念。她指出，SOZO的目標是揭露過去所造成的傷口和謊言，並利用神的真理取代謊言，向敵人關閉「大門」 ，以一種親密的方式重新將人與神連結起來，使人行走在神所賦予的命定之中。



「過去被捆綁的，如果不放手難以進去將來。」Madeleine強調要揭露那些阻礙我們與神同行的傷口和謊言。



「現在學習聆聽神，每個人都應該聆聽到……」她求主治癒我們的情緒和過去，學習親自聆聽上帝的聲音。



「將來， 揭示神賦予我們生命的命運並走在其中，用工具學習與神傾傾訴。」



Madeleine並指出，SOZO的服侍對象廣泛，包括教會領袖、在生活中感到困惑的人、渴望親自聆聽神聲音的弟兄姊妹，以及任何希望明白上帝命定之人的參與者。



見證：Johnny服侍蒙醫治與祝福



在活動中，弟兄姊妹分享他／她們的掙扎與渴望，充分展現出內在醫治的迫切需求。從事航空業的Johnny Wong年輕時信主參與多類型事奉，內心已有攪動。退休後參與SOZO服侍觀察了一年時間，發覺SOZO不是一個工具沒有固定的框架，「有很多工具教人祈禱。令人驚訝是SOZO深入內在，讓我要行在聖潔中。」



參與SOZO事工後， Johnny表示：「將醫治和祝福帶給人，自己也得醫治和祝福」。



Janice：重新享受與聖靈的親密關係



Janice Lam在特會分享經歷了一場深刻的內在醫治和釋放。她指心裡一直不喜歡使用方言禱告，在 SOZO過程中，發現這種不喜歡源自於她與母親之間的關係。



在與聖靈的對話中，Janice看見母親從到小到大反對她想做的事，最後感受到聖靈與她肩並肩同行，並且從聖靈那裡收到一份特別的禮物——兒時喜愛的音樂盒，象徵著兩個心形連接，內有一個隨著音樂起舞的女孩。這份禮物幫助她理解對方言禱告的抗拒是因為從未真正感受到聖靈與她同步。



SOZO之後，Janice開始自發地使用方言禱告，並且透過一個人接收到預言：「聖靈會提升妳去到新的層次，衪會成為妳的好朋友！」聖靈的同在如同一股熱流貼近她，她以前很少經歷的，通常更多地感受到天父的同在。自此，Janice享受著方言禱告從心底感受與聖靈同步。



Priscilla：除去父親離世的內疚感



Priscilla Leung自中三信耶穌 ，一直嘗試向爸爸媽媽傳福音，但他們都抗拒，爸爸甚至會因此「黑面」。有一次，爸爸帶她和哥哥去看算命，要求她拜偶像，但她堅持不肯，覺得自己為耶穌的名受苦。



2022年，爸爸腎衰竭末期，在醫院表示希望喪禮能安靜進行，希望教會弟兄姊妹來唱詩歌。後來，在家人勸導下開始洗腎，受了很多苦，變得憂鬱。今年復活節前夕，他在沒有預警下結束自己生命。



「我的世界突然崩塌了，當晚我和媽媽淚流了整晚，我無法想像他死後到哪裡了，一直在問天父卻沒有得到答復。」在3月6日接受的SOZO服侍中，Priscilla回想起那次算命事件，意識到自己相信了一個謊言——爸爸很難信主。當她問天父真理是甚麼時，天父讓她看到爸爸的名字被金粉寫在生命冊上，這讓她確信爸爸已經得救，她的心得了安慰。



在往後的半年，她仍然傷心和內疚，覺得自己哪裡做得好點，或可避免爸爸自殺。在9月的另一次SOZO服侍中，天父讓她看見一道光把爸爸接到祂那裡，服侍者帶她跟爸爸說再見並斷開與爸爸之間不屬神的魂結，神也把她對於未能避免爸爸自殺的內疚除去。Priscilla表示釋懷了，因為她知道爸爸已經與主同在而感謝主！



答問環節： SOZO過程保密



在答問環節中，有與會者關注在SOZO過程中的保密程度。Madeleine Tan 表示，SOZO 與其他內在醫治不同，它不會為對方提供答案，而是通過單對單的方式進行，確保所有事情保密。如果對方不願意參與，不會勉強他們來見面，也不會將其分享給認識的人。



Madeleine分享了一個案例，有一位男士在騎單車時經常超速，導致多次受傷。在SOZO的醫治過程中，他看見了童年的畫面：「母親離他而去，他跑上前抱緊母親，否則就會永遠失去她。」長大後，他時常駕車超速，這成為了他的內在問題。通過SOZO，他得以面對並處理這些內在傷痛。



【SOZO基礎訓練（香港）】



SOZO訓練目的：學習如何掌握及運用Sozo去做內在醫治! 訓練後有機會一起實習，轉化生命，祝福城市! 目標對象是對Sozo內在醫治及釋放的事工有負擔，或有興趣加深認識的弟兄姊妹、牧者或宣教士。



日期：2024年10月11日（五）上午10時至下午6時（公眾假期）；10月12日（六）下午3時至6時。



課堂以ZOOM形式進行，詳情及報名：https://tiny.cc/Sozotraining

