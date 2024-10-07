葛衛理在北科羅拉多「仰望慶典」大會吸引5,500人 聚焦神愛與救贖信息





2024年10月5日至6日，科羅拉多州洛夫蘭（Loveland）舉行了一場盛大的福音外展活動--北科羅拉多「仰望慶典」（Look Up Celebration）。此次活動由著名福音傳道人葛衛理（Will Graham）領導，共吸引了5,500名與會者。作為已故福音布道家葛培理（Billy Graham）的孫子，葛衛理對這次回到他出生地科羅拉多州的福音事工充滿感恩與感動。







在大會中，葛衛理傳遞了神深厚愛意的核心信息，即使人們曾多次拒絕祂，神仍願意差遣祂的獨生子耶穌基督來拯救世人。葛衛理在分享中提到：「神愛我們，即使我們遠離祂，祂仍賜下耶穌，讓我們得以與祂建立關係。看到不同年齡層的人都願意回應這美好的福音，實在是神的恩典。」







除了感人的福音信息，這場大會還特別邀請了Christine D'Clario、Michael W. Smith、Aaron Shust和Rend Collective等知名基督教音樂人，他們帶來的敬拜讚美為會眾預備心靈，幫助大家更深入領受神的話語。這些音樂敬拜引導眾人進入與神親密的時刻，成為整個大會的重要亮點。







此次「仰望」慶典由北科羅拉多地區超過140間教會合作舉辦，並有650多名志願者共同參與服務，展現了基督徒群體的團結和使命感。葛衛理特別感謝當地教會的支持，讓他能在50年後回到自己的出生地，傳講神的福音。他表示：「能在我生命開始的地方，與這裡的弟兄姊妹一起分享福音，對我來說意義非凡。」



大會期間還設有針對兒童的「KidzFest」，為孩子們提供了包括充氣城堡和互動式福音活動在內的多種有趣內容，讓他們在歡樂中認識耶穌基督。

