大馬校際基督教週：500學生福音熱情蔓延社區

第五屆馬來西亞「校際基督教週」成功舉辦，超過40個基督教團契、500多名學生齊聚一堂，共同為傳揚福音努力。籌委會成員期望，這股福音的熱情能持續蔓延到更多社區。



據馬來西亞基督教（Christianity Malaysia）報導，校際基督教週（ICW）是由馬來西亞學生主導的年度盛會，聚集了來自巴生谷各大學的基督教團契（CF）共同傳播福音。自2018年創辦以來，至今已舉辦五屆。今年的活動吸引了500多名學生參與，他們在慶祝對福音的熱情的同時，也強化了在校園內推動基督教工作的決心。



此次活動為各基督教團契提供了寶貴的團結機會，猶如復仇者聯盟般的聚會，大家分享資源、交流想法、祈禱，並相互激勵，忠誠奉獻服務。



來自泰萊大學的19歲學生舒恩表示：「我特別喜愛校際基督教週，因為這是我首次看到不同大學的基督教團契齊心協力推廣基督的名。我結識了許多來自其他學校的朋友，與他們共度了美好事奉的時光。」



來自十五碑亞洲學院的23歲學生埃胡德也分享了自己的感受：「校際基督教週表現的團結，不是出於便利或友誼，而是基於福音的真理。我們因此彼此相愛，讓這次活動得以成功舉行。」



校際基督教週組委會成員Mercy表達了對活動的喜悅和未來的期待：「今年成功聚集了不同基督教團契的人，共同致力於傳播福音。許多人齊心協力，打破了對團契事工的誤解。在此次活動中，同學們相互學習最佳實踐，分享各自的挑戰，並相互鼓勵。我們祈求對福音的熱情能在馬來西亞的更多社區持續蔓延，直到祂的國度來臨。」



校際基督教週樹立了以福音為中心的團結典範，激勵學生積極在校園內傳揚基督的使命，所有的一切皆為上帝的榮耀。



這項為期一週的活動時間定於今年9月30日至10月4日，來自巴生谷各地大學的基督教團契在五天內聚集，慶祝他們在福音中的團結。核心理念包括：在真理下的團結；致力於在每所大學宣揚福音；分享經驗、知識與資源；重視多樣性、統一性及相互依賴。



是次聚會匯集了超過40個基督教團契，包括來自泰萊大學、莫納什大學、英迪國際大學（INTI）、國際醫藥大學、瑪莎大學、業士文憑、馬來西亞國立大學等的基督教團契，共有200多名學生參加。在活動中，學生們互相鼓勵忠誠侍奉，分享資源與想法，致力於建立健康的基督教團契，並進行祈禱。

