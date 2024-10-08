哈米克牧師呼籲基督徒：以聖經價值觀投票





在週日的強而有力的講道中，維吉尼亞州基石教會的加里·哈米克牧師(Gary Hamrick)發出感人的呼籲，促請基督徒超越政治冷漠，堅持以聖經的價值觀進行投票。面對擁擠的會眾及全球的直播觀眾，哈米克牧師的訊息既是警告，也是挑戰，迴響遠超過他在維吉尼亞州北部的教會。



哈米克牧師的年終選舉講道吸引了來自全球的觀眾，並在網上產生超過百萬的觀看次數，這反映了他在基督教社群中的影響力。在他的講道中，哈米克牧師強調了幾個重要的要點：



聖經價值觀：哈米克牧師強調，基督徒應該將政治選擇與聖經教導對齊，確保自己的投票反映出信仰和道德信念。

政治參與：他呼籲基督徒克服政治冷漠，積極參與民主過程，鼓勵他們註冊投票，並了解當前的議題。

責任與問責：他經常強調，基督徒有責任積極影響社會，並督促政治領導者遵守符合信仰的價值觀。

關注當前事件：哈米克牧師警告，面對迅速變化的政治環境，基督徒應當避免自滿，並鼓勵信徒隨時了解影響社區及價值觀的本地、國家和全球問題。

信徒間的團結：他倡導基督徒社群內的團結，提醒會眾，儘管在政治上可能存在分歧，他們仍然被呼召攜手合作，根據共同的信仰追求更大的利益。



哈米克牧師在講道中還提到了一些令人擔憂的數據：在美國的9000萬基督徒中，預計有4000萬人將在投票日選擇不出門。其中，有1500萬人甚至根本沒有註冊。這些數字顯示，基督徒在政治參與方面面臨著巨大的挑戰和障礙，這不僅影響到他們的聲音，也削弱了他們在社會中的影響力。



哈米克牧師的講道旨在激勵和賦權基督徒積極參與塑造政治環境，同時堅守自己的信念。他強調，只有當基督徒站出來投票時，才能真正反映出他們的信仰和價值觀。

