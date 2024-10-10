19歲中國基督徒的非凡旅程：從骨癌到全職牧師

2002年，19歲的中國基督徒王某被診斷出晚期骨癌，這對他剛開始的職業生涯無疑是一次重大的打擊。在經歷了一次截肢手術後，他的癌症奇蹟般地痊癒，並且再也沒有復發的跡象。在失去一隻手臂後，他開始了一段新的生命旅程，遇見了上帝，最終成為全職牧師。



截肢、輸幾袋血、縫100針：沒有劇痛



《基督時報》報導，王某在上班三個月後感到手臂劇烈疼痛。最初，醫生以為他只是肌肉拉傷，但最終診斷結果為晚期骨癌。在他住院期間，親友向他傳福音，有一天，一位見習護士向他講解創世記的內容，讓他對生命產生了新的思考，而且還跟這位護士談戀愛 。



王某半開玩笑地提到，或許是因為她的鼓勵，他決定接受截肢手術。手術時，醫生面臨了困難。他說：「手術過程中，由於手術夾意外滑脫，導致大出血，需要輸幾袋血，但最終手術很成功。」



手術最終成功，然而王擔心麻醉過去後傷口會很痛，因為他的左側總共縫了100多針。可是在手術後，他顯示出驚人的恢復力，一整晚過去，沒有如預期般感覺到劇烈的疼痛，只是偶爾出現幻肢痛。



下雨天不返教會心靈掙扎



出院回家的王某，面對著外界目光的壓力，開始不安，有次出街發現途人在背後向他竊語，母親提醒他，雖然身體有病，但心靈必須強大。隨著時間推移，他開始跟隨住在附近的基督徒一起去教會，最初因為教堂多為老人而不太情願，但隨著與他們的接觸增多，他開始享受這個社群。



他曾經覺得講道很無趣，有一天，他向上帝禱告說：「主啊，如果禮拜天下雨，我就不去教堂。」隨後，教會邀請他加入青年團契，讓他開始理解聖經的教導。想起來，他發現每次聚會的時候從來沒有遇到過大雨。偶爾會下點毛毛雨，但這對他來說並不算什麼，因此他沒有理由缺席。



2003年的聖誕節，王某參加了教會的活動，由於沒有全部分發福音小冊子感到鬱悶，獨自走回家的過程，腦海中突然浮現出一首讚美詩《常常喜樂》，使他心情瞬間得到舒緩。



經歷神對耶利米的呼召



隨著參加青年團契的經驗增多，王某被鼓勵去讀神學，他毫不猶豫地答應了。在一次成人聖經學習小組中，一位教會的老領袖注意到了他，並詢問他是否有意去神學院。儘管王某當時的健康狀況不佳，但這位前輩的祈禱讓他奇跡般地康復，並如預期在9月1日進入神學院。



完成神學學習後，他被教會指派負責主日禮拜。在這段旅程中，王某深信，上帝透過苦難塑造了他的生命，也讓他能更好地服務他人。



王某回顧自己的旅程，驚嘆上帝的奇妙作為，覺得自己的經歷就像是神對耶利米的呼召。透過這段經歷見證了上帝如何讓一個信徒的生命重新建立，並引導他們走向真正的信仰之路。

